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10 апреля • обновлено в 01:56
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Украинским ФЛП на карантине выплатят помощь на детей: министр назвала сроки и суммы

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Украинским ФЛП, которые закрыли бизнес на время карантина из-за пандемии коронавируса, правительство решило выплачивать помощь на детей в размере одного прожиточного минимума на ребенка.

Такие выплаты будут делаться все время карантина и еще в течение 30 дней после него. Об этом в четверг, 9 апреля, в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу" заявила министр социальной политики Марина Лазебная (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что сумма может составлять от 1779 грн до 2218 грн (прожиточные минимумы согласно госбюджету-2020) в соответствии с возрастом ребенка.

Украинским ФЛП на карантине выплатят помощь на детей

Украинским ФЛП на карантине выплатят помощь на детей

Иллюстрация

"На совещании у премьер-министра мы обговорили большую программу инициатив по поддержке безработных. Но безработные – это люди, которые придут в Центр занятости, мы им предоставим помощь по безработице, предложим систему субсидий, упрощенный доступ к системе малообеспеченных...

Но главное, над чем мы сегодня подумали – что есть категория, которая не будет безработной. Есть физические лица-предприниматели, которые сейчас закрыли свой бизнес на некоторое время. Им сложно, они не придут в Центр занятости, потому что им никто не даст справки, что они безработные", – сказала министр.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине планируют провести индексацию пенсий на 11% уже 1 мая 2020 года.

Кроме того, с 14 апреля текущего года начнется выплата дополнительной тысячи гривень, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине Выплаты и документы Соцвыплаты в Украине
Персона
Марина Лазебная
Место
Украина
Теги
видео Министерство социальной политики карантин ФЛП выплаты
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