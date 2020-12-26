Украинец со средней зарплатой заплатит почти 48 тыс. грн на пенсии в год: названы цифры

Украинец со средней зарплатой (12 тыс. грн) за год отдаст на пенсии более 47,8 тыс. грн. В целом же придется заплатить 106,1 тыс. грн налогов.

Это следует из калькулятора, разработанного общественной организацией CASE Украина. Так, помимо налога на единый социальный взнос в размере 22% зарплаты украинцы также отдают часть своих налогов на погашение дефицита Пенсионного фонда. Еще 3 тыс. грн в год приходится отдавать на социальную защиту, более 4,8 тыс. грн – на образование.

Отметим, каждый украинец платит налоги со своих доходов, кроме того, они заложены в стоимости всех товаров и услуг. На собранные налоги государство выплачивает пенсии, зарплаты, обеспечивает финансирование медицины, образования и т.д.

Отметим, на медицину в год каждый украинец отдает около 4,2 тыс. грн. При этом только проценты по уже взятым государственным кредитам каждому работающему со средней зарплатой обходятся в 3,6 тыс. грн. На вооруженные силы при этом уходит всего 2,6 тыс. грн в год с человека.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине 289 голосами фракций "Слуга народа", "За майбутне" и "Батькивщина" приняли бюджет страны на 2021 год. Под давлением международных кредиторов бюджет на пенсии и зарплаты решили урезать, в то же время расходы на медицину, как того просило профильное ведомство, не повысили.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который Верховная Рада приняла 15 декабря.