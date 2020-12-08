"Будет катастрофа!" Польша начала переманивать врачей из Украины в разгар COVID-19: остался единственный выход

Кабинет министров не поддержал идею Минздава повысить зарплаты украинских врачей хотя бы до 23 тысяч гривен. В проекте бюджета, который подали с подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля, деньги на это не выделили.

В то же время Польша пошла на беспрецедентный шаг: повысила своим медикам зарплаты до уровня немецких (в пересчете – 200-300 тыс. грн в месяц) и предложила украинским врачам переезжать к ним и начинать работу без процедуры подтверждения диплома: достаточно быть специалистом в своей сфере и выучить язык.

О том, как переманивают врачей из Украины и к чему могут привести мизерные зарплаты – читайте в материале OBOZREVATEL.

Молодой врач в Украине может зарабатывать меньше санитарки, рассказывает OBOZREVATEL хирург одной из столичных частных клиник Александр Фарисей. Санитарка работает сутками, а врач – по дням. Приходится выживать на минималку и многие молодые специалисты бегут из страны или медицины сразу после обучения.

"Со мной вместе училась очень толковая девочка. Профессор сам ее документы на интернатуру подал, красный диплом, очень способная. Но она хорошо знала немецкий – на уровне С1. Получила свою первую зарплату аспиранта в 18-й больнице и сразу отправила резюме в Германию. Подписала контракт и уже работает там. Из нашей клиники врач уехал в Словакию. Коллега моего отца, который работал с ним на скорой, тоже уехал", – говорит врач.

Только среди знакомых Фарисея, по его словам, наберется около десятка коллег, которые отправились искать лучшей жизни в западных странах. Молодые врачи фактически оказываются перед выбором: либо выживать за 6-7 тыс. грн в месяц, либо бросать профессию, либо искать другую работу за границей. Есть еще один вариант: трудоустроиться в частную клинику. Но туда берут далеко не всех желающих.

"Почти все молодые врачи, кроме семейных и врачей скорой, получают практически минималку", – подытожил врач.

Зарплата в частной клинике в Киеве может варьироваться от 10-15 тысяч грн и до нескольких тысяч евро.

Средняя зарплата в здравоохранении, по данным Госстата, составляет 10,7 тыс. грн. Но сюда входят и высокие на время пандемии зарплаты врачей скорой, и ставки врачей частных клиник. При этом государственные больницы через центр занятости ищут врачей на зарплаты около 7 тыс. грн. Примечательно, что на том же государственном сайте можно найти вакансию ветеринара с окладом 20 тыс. грн.

Врач одной из государственных больниц Харькова на условиях анонимности рассказала OBOZREVATEL: реальный заработок врача зависит от его специализации. Практикующие хирурги, анестезиологи – все выставляют свою "таксу" за операции. И хоть это незаконно, врачей фактически поставили перед выбором: либо каждый раз унижаться, требуя оплатить то, что государство пообещало делать бесплатно, либо же содержать семью на минималку.

"Хороший врач будет зарабатывать. Официально он получит свои пять тысяч гривен, но если к нему идут люди, если он востребован, то в сумме может получить и 50, и 60 тысяч гривен. Но это в Харькове, а в области ситуация другая. Врачи бегут из маленьких городков, потому что там нечего взять. Рассказывают коллеги, что там несут в качестве благодарности и консервацию, и картошку. Кто что может. Но вообще никто не станет брать и копейки, если будут достойные зарплаты. Не надо как в Польше, дайте хотя бы столько, чтобы прожить можно было", – говорит врач.

Польша, чтобы удержать своих врачей и привлечь украинских, пошла на беспрецедентные шаги. Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Зарплаты подняли до уровня немецких, а процесс подтверждения диплома отменили.

"На специалистов будет расти охота. Медицинский персонал будет востребован. И здесь речь идет не о трудовой миграции, когда уезжают на заработки и возвращаются через три месяца. Врачи будут уезжать с семьями и навсегда", – говорит Воскобойник.

Несмотря на заманчивые условия, далеко не каждый врач может навсегда уехать на работу в Польшу, Чехию или Германию, добавляет эксперт. Даже если в Польше не нужно подтверждать диплом, медицинский персонал обязан знать язык.

"Если у нас некоторые не могут даже на украинский язык перейти, то что уже говорить о польском или немецком. И тут нужно знать на высоком уровне (в Германии нужен уровень B1) не только базовый язык, но и профессиональную терминологию", – поясняет Воскобойник.

Недостаточное знание языка остановило от эмиграции и Александра Фарисея. При этом хирург добавляет: иногда едут не только за зарплатами, едут за другим уровнем жизни.

"В Германии, например, налоги выше. Но там люди понимают, за что они платят свои налоги. Это другое качество жизни", – отмечает хирург.

Из Украины в Польшу собираются переехать около 2 тысяч врачей и 3 тысяч медсестер и санитарок, пишет польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на агентства по трудоустройству. И это при том, что уже сейчас в Украине не хватает около 24,7 тыс. медиков.

Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что ситуация может стать катастрофической.

"Если мы это не учтем – я обращаюсь к народным депутатам – мы просто можем в один день остаться без медицинских работников. Польша отменила нострификацию диплома. То есть диплом нашего медицинского ВУЗа не нужно подтверждать. Любой врач может со своим дипломом уехать в Польшу на зарплату в разы, десятки раз больше. Мы не можем не обращать внимание на это. Если они поедут, будет катастрофа", – сказал Степанов во время брифинга 5 декабря.

Минздрав лоббирует повышение бюджета ведомства в 2021-м с 159 до 296 млрд грн. Это позволит поднять среднюю зарплату врача до 23 тыс. грн, медсестры до 17 тыс., а санитарки – 12 тыс. грн. Учитывая, что анестезиолог в Польше может за 200 рабочих часов получать около 300 тыс. грн, эмиграцию это не остановит, но как минимум позволит удержать тех медработников, которые хотят оставаться в стране, но не могут прожить на минимальную зарплату.

Кроме того, медики увольняются и уходят в другие профессии, вплоть до поездок на сезонные заработки в Польшу. Без достойной оплаты даже те врачи и медсестры, которые останутся в стране, не будут работать в больницах. И это уже происходит – медицинского персонала катастрофически не хватает, а потребность в нем из-за пандемии взлетела.

На фоне ковида начали обострятся все заболевания, работы у врачей стало больше. "Пациенту, которого раньше спасали от инсульта, инфаркта, сейчас, после коронавируса, помочь в разы сложнее. Медицинская система страдает вся. Сейчас уже идут просто толпами те, кто переболел, но теперь имеют осложнения на сердечно-сосудистую систему, обострения хронических заболеваний", – рассказали OBOZREVATEL в харьковской больнице.

После вступления в ЕС из Польши уехало около 8 тыс. местных врачей. И сейчас соседнее государство, защищая собственные интересы, приняло решение резко повысить зарплаты своим медикам. Как долго они будут платить 200-300 тыс. грн – неизвестно. Однако уже понятно: мировая пандемия изменила медицинские системы многих стран. Все слабые места дали о себе знать, с нехваткой медиков сталкивается большинство государств.

И если не восполнить кадровый дефицит, за это придется заплатить жизнями тех, кого могли спасти, но не нашли свободных рук. Решаться ли украинские парламентарии повысить нашим врачам зарплаты хотя бы до уровня польских санитарок, покажет время.