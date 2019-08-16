Субсидии будут выдавать по-новому: что ждет украинцев в отопительный сезон

В Украине уже через несколько месяцев начнется "горячий" период для субсидиантов.

Накануне отопительного сезона миллионы семей обращаются в органы соцзащиты за коммунальной скидкой.

OBOZREVATEL разобрался, что ждет украинцев с субсидиями в следующем отопительном сезоне.

У кого могут забрать субсидию

Монетизация (выплата деньгами) субсидий уже состоялась и продолжится и после октября. Если была задолженность и ее вовремя не погасили, субсидию начнут выплачивать только после реструктуризации долга или его погашения в безналичной форме, пояснил во время часа вопросов к правительству министр соцполитики Андрей Рева. То есть деньги на оплату коммуналки давать не будут, субсидию сразу отнимут от потраченной суммы и укажут в платежках.

Параллельно будут работать две формы выплат:

безналичная (в первую очередь для должников): их субсидию будут отдавать сразу поставщикам коммунальных услуг;

наличная (для всех остальных): они будут получать деньги и сами платить за коммуналку.

Чтобы получить субсидию, по адресу регистрации нужно обратиться в местный орган соцзащиты с заявлением и декларацией. И что интересно, если соврать в документах, "лишнюю" субсидию придется вернуть в бюджет. К примеру, если вы сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн (а это причина для отказа), но не указали ее в декларации, вам могут дать скидку. Но как только до вас дойдут руки Минфина, ваши данные проверят, заметят покупку – придется ответить за обман.

Субсидия в Украине

Кто не получает субсидию:

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина возрастом до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

В документе сказано, что вернуть субсидию нужно добровольно. А если это не произойдет, то через суд. Правда, взыскать деньги с помощью суда крайне сложно. Исполнительная служба работает неэффективно, процент выполненных решений суда невысок. Поэтому в худшем случае суд обяжет выплачивать часть зарплаты или исполнитель попытается попасть в квартиру и в счет "лишней" субсидии арестовать и продать на аукционе имущество.

Еще один вариант, при котором придется вернуть уже выделенные деньги – если вы получали безналичную субсидию и не использовали ее полностью. "После окончания отопительного (неотопительного) сезона неиспользованная сумма жилищной субсидии, которая предоставлялась не в денежной форме, возвращается управляющим, объединением, исполнителем коммунальных услуг в государственный бюджет в полном объеме на основании акта расчета", – говорится в постановлении Кабмина.

Что изменили и как посчитают размер субсидии

Несколько дней назад Кабинет министров принял решение разрешить получать скидку не только через Ощадбанк, а и через другие банки. Такой скорее технический шанс позволит нарушить существующую монополию. К примеру, бюджет на субсидии составляет около 50-55 млрд грн. Комиссия банка – 0,7%. Если с помощью "Ощада" перевести украинцам 30 млрд грн, то государственное учреждение получит 210 млн.

Ожидается, что речь идет о банках, которым Министерство финансов разрешило выплачивать пенсии для украинцев. В этот перечень входят 38 финучреждений:

Укрэксимбанк

Ощадбанк

Приватбанк

Укргазбанк

Укрсоцбанк

Райффайзен Банк Аваль

Кредобанк

УкрСиббанк

Идея Банк

Креди Агриколь Банк

Пиреус Банк МКБ

Альфа-банк

ОТП Банк

банк "Альянс"

банк "Львов"

Индустриалбанк

МТБ Банк

"Пивденный"

Полтава-банк

ПУМБ

банк "Грант"

Юнекс Банк

Коммерческий индустриальный банк

Universal Bank

Радабанк

банк "Восток"

Мотор-банк

Аккордбанк

Кристаллбанк

банк "Сич"

"Клиринговый Дом"

Метабанк

МИБ

Правэкс-банк

ТАСкомбанк

Укрстройинвестбанк

Акцент-банк

Агропросперис Банк

У каждой конкретной семьи размер скидки отличается. При этом всем компенсируют часть стоимости коммунальных услуг в пределах норматива (зависит от площади, количества людей). И чем богаче субсидиант, тем меньше эта "часть". Итак, формула расчета субсидий не менялась и, как заявляют в Кабмине, останется в таком виде и в будущем. Совокупный доход семьи делят на количество людей. После полученную сумму делят на 2, на прожиточный минимум и умножают на 15%.

К примеру, если семья из трех человек имеет совокупный доход в 10 тыс. грн, размер ее субсидии посчитают так: 3333 х 15% / (2 х 1853). В результате получим 0,134. Эту цифру необходимо умножить на совокупный доход семьи. 10 000 х 0,134 = 1349 грн. Таким образом, семья сама может платить за коммуналку 1349 грн. Если в платежках приходит сумма больше, то все остальное покроет государство. Предположим, что в сумме коммуналка для такой семьи обходится в пределах социальных нормативов ровно в 2500 грн. 1349 грн должны заплатить сами, а оставшиеся 1151 грн выделят из бюджета.

Но при этом, если потратить меньше норматива и, к примеру, общая сумма в платежках составит уже 2200 грн, из бюджета придут все те же 1151 грн. А семья сможет вместо 1349 грн потратить всего 1049 грн (2200 - 1151).

70% субсидиантов – пенсионеры. К примеру, если пенсионерка живет одна, получает минимальную пенсию 1497 грн, ежемесячно она должна отдавать за коммуналку 90 грн. И если потратить меньше норматива, за коммуналку можно будет вовсе не платить – всю сумму покроет субсидия.

Как нарушают субсидианты

Чтобы обойти правила назначения субсидий и других выплат, украинцы отказываются от официального трудоустройства, разводятся и даже по закону лишаются своих детей. Как рассказал OBOZREVATEL житель Днепра Юрий вышел на пенсию в 40 лет, до этого работая в правоохранительных органах, а сейчас выбирает только неофициальную работу. Мол, так "лучше повышают пенсию и больше платят" и есть возможность получать субсидию. Правда, норму об удерживании части пенсии с работающих уже отменили, однако Юрий все еще боится потерять помощь от государства.

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Есть и более критичные ситуации. Так, судья Дубенского районного суда Ривненской области Александра Жуковская на своей странице в Facebook написала, что из 250 дел по разводу, которые она рассматривала, также были и те, кто расторгает брак ради коммунальной скидки. Сами они не признают реальную причину развода, но при этом у них "глаза опущены, плечи подняты, краснеют и заламывают руки, сидят рядом на одной лавке".

"Никто в суде не признает, что это фиктивное расторжение брака... Но ты чувствуешь... Разводятся по определенным причинам: меркантильным. Позорное для нашей страны основание: не дают субсидию", – пишет судья.

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