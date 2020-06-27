Шмыгаль анонсировал новый налог в Украине

В Украине подготовили концепцию налога на выведенный капитал, который может заменить налог на прибыль.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице Facebook. "Правительственная команда во главе с Минфином представила концепцию налога на выведен капитал. То есть, правительство предлагает дополнительные стимулы для инвестиций. Сейчас инвестиции, которые предприниматели делают в собственный бизнес, облагаются 18%. Мы хотим, чтобы средства, инвестированные в развитие, не облагались", – заявил Шмыгаль.

В Украине активизируется рынок труда, заявил Шмыгаль facebook.com/dshmyhal

Пилотный проект запустят в тех областях, где поступления по налогу на прибыль не превышают 0,4% от общих поступлений этого налога по стране (это Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая, Черниговская области).

Напомним, в своей программе "Слуга народа" предложил всем бизнесменам пройти "чистилище". Заплатить 5% и легализовать доходы, полученные в "тени". Кроме того, пообещали отменить налогооблажение прибыли предприятий. Вместо этого ввести налог на выведенный капитал, то есть государству придется платить, только если прибыль предприятия, например, будет выведена в виде дивидендов собственникам.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы в 2020 году должны заплатить налоги за свои квартиры и дома за прошлый год. Платить нужно за недвижимость, которая превышает площадь 60 кв.м (квартиры) и 120 кв.м (для домов). При этом владельцы больших квартир (от 300 кв.м) и домов (от 500 кв.м) дополнительно получат квитанцию на 25 тысяч гривен.