Самый богатый человек мира развелся: что получила уже бывшая жена

Самый богатый человек планеты и создатель Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи официально оформили развод, по итогам которого Безос передаст уже бывшей жене около 4% акций компании (они оцениваются в 38 миллиардов долларов).

Об этом сообщает Reuters. Безос останется владельцем 12% акций Amazon, оцениваемых в 114,8 млрд долларов и в дальнейшем будет считаться самым багатым человеком мира. Маккензи Безос заявила, что передаст ему голосующие права на свои акции.

Джефф Безос banco.az

Безос объявил о разводе с женой в январе, до этого пара прожила в браке 25 лет. Пара остается в хороших отношениях и намерена вместе воспитывать детей.

Сумма, которая отойдет Маккензи после развода, войдет в число крупнейших сделок в истории. В частности, это больше, чем крупнейшее на данный момент IPO — в 2014 году китайская Alibaba привлекла в ходе первичного размещения акций 25 млрд долл.

Владелец Amazon Джефф Безос, состояние которого за год выросло на 19 млрд и достигло 131 млрд долларов по оценкам Forbes позволило ему попасть на первое место в списке самых богатых людей мира.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Джефф и Маккензи Безос прожили в браке почти 25 лет. За это время у супругов родились трое детей, всего же пара воспитывала четверых – родных сыновей и одну приемную дочь. Причиной развода миллиардера с женой якобы стал его тайный роман. Согласно информации СМИ, Безос уже восемь месяцев встречается с телеведущей и актрисой Лорен Санчес.

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