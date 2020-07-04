Прожиточный минимум в Украине занижен в два раза: в Минсоце назвали причину

Прожиточный минимум в Украине составляет 50% от фактического. С 1 июля этот показатель составляет 2118 гривен. То есть, реальный ПМ должен быть на уровне 4236 гривен.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил советник министра социальной политики Николай Шамбир. По его словам, разрыв произошел в 2014 году после начала боевых действий на Донбассе.

"Сейчас говорят, что нынешний размер прожиточного минимума маленький. Я абсолютно разделяю эту позицию. Министерство рассчитывает фактический размер прожиточного минимума, я не скажу что он слишком большой, но на сегодняшний день утвержден прожиточный минимум на уровне 50% от фактического", – сказал он.

Шамбир также напомнил, что ухудшение ситуации произошло в 2014 году. "Мы понимаем, что основное проседание этого вопроса произошло с 2014 года, когда начались боевые действия. В то время полтора года не повышали прожиточный минимум", – сказал советник министра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вместе с повышением прожиточного минимума с 1 июля пересчитают целый ряд выплат. К примеру, налог для первой группы "единщиков" увеличится почти на 20 грн, также вырастут субсидии при учете, что размер дохода останется прежним.

Реальный прожиточный минимум (ПМ) в Украине на сегодня составляет 4,2-4,3 тыс. грн. Тогда как в бюджете он заложен на уровне 2027 грн. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.