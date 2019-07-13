Покупка квартиры в Киеве: эксперт раскрыл ситуацию на рынке жилья

В Украине предложение на рынке жилой недвижимости превысило спрос, а люди все чаще покупают квартиры в кредит.

Что творится на рынке жилья и за сколько можно купить квартиру в Киеве, рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам недвижимости Родион Сороковый.

"На данный момент предложение превышает спрос, квартир очень много. В домах, которые сданы 2-3 года назад, пустые квартиры с голыми стенами, до сих пор их еще никто не купил. Конечно, жилье строится, и в Киев приезжает много людей. Поскольку у нас война, оттуда много людей приехали в столицу. Жилье покупают, но в данный момент квартир, которых не продали, даже в новых домах больше", – сообщил эксперт.

На вопрос сколько может стоить условная однокомнатная квартира в Киеве на Позняках в 10 минутах от метро, Сороковый ответил: "Вторичка с неплохим ремонтом 30 тыс. долларов будет стоить. Первичка тоже, но без ремонта. Там будет неплохой вид, 18 этаж и выше за 30 тыс. долларов. Но голые стены, нужно делать ремонт. Есть дома социального сегмента с минимальной отделкой, но там можно матрас постелить и спать".

Специалист по недвижимости назвал перспективные районы в столице для приобретения жилья: "Голосеевский район – там метро практически через весь район проходит, инфраструктура очень хорошая, дороги более-менее. Конечно, цены там не совсем дешевые. Виноградарь – там метро будет через пару лет, посоветовал бы как инвестицию, перспективный район".

При этом Сороковый отметил, что среди покупателей квартир все более популярным становится кредитование.

"У нас экономика начала расти, люди верят в кредиты, берут. Главное в гривнях брать, а не в долларах. В нашей стране с курсом гривни это очень опасно. В последнее время у нас очень много сделок по кредитам", – рассказал он.

"Сейчас аренда выросла и люди берут кредиты, очень много сейчас сделок. Они понимают, что лучше уж купить свое жилье и отдавать кредит банку, чем платить за аренду. Сейчас аренда выросла и люди, которые арендовали раньше, сейчас хотят купить квартиру", – добавил эксперт.

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине большинство покупателей жилья предпочитают новостройки. Кроме того, в последнее время все более популярной становится концепция жилых комплексов "город в городе".

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