В Крыму перестали возвращать деньги за билеты на поезд в Россию

В аннексированном Крыму продолжается движение поездов по Керченскому мосту в Россию – несмотря на эпидемию коронавируса. При этом "власти" уже отказываются возвращаться деньги тем, кто хочет сдать билеты.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из жалоб крымчан в сообществе поезда "Таврия" в соцсетях. Их возмущает, что перевозчик продолжает рекламировать рейсы, сопоставимые по цене с билетом на самолет, но втихую раздает приказы не принимать билеты обратно.

Напомним, в поезде Москва-Симферополь цена билета в купе – 3679 рублей (1533 грн), люкс – 11533 руб (4805 грн). На поезд из Санкт-Петербурга в Симферополь цена билета на плацкарт 4090 руб. (1704 грн), купе – 4594 руб. (1914 грн).

Поезд через Керченский мост

"Купил билет Симферополь-Москва на станции Семь колодезей, пгт. Ленино, Крым. Купил ещё 13 марта. 30 марта пошел сдавать – на станции не принимают. Вывесили табличку, кассир говорит: "Указ руководства билеты назад не принимать". Что ж вы творите то? Звонил вам на горячую линию и тишина", – возмутился Александр Иринов.

Он добавил: "Кассир сказала, что не я один так попал".

Его жалоба не осталась незамеченной. Правда, на нее отреагировал явный "бот" Вадим Владимирович, который стал перекладывать вину на самого пассажира и спрашивать, почему он не пожаловался "депутату Госдумы РФ" Наталье Поклонской, "главе Крыма" Аксенову или сразу президенту РФ Владимиру Путину.

Крымчанам не возвращают деньги за билеты на поезд

Крымчанам не возвращают деньги за билеты на поезд

На эту жалобу, к слову, обратили внимание блогеры. "Очень закрытый Крым. Прям на замок", – высмеяла в Twitter "карантин по-путински" блогер Роксолана Крым.

"Ну хоть денег не отдают. Мелочь, а приятно", – добавила она.

Ну хоть денег не отдают

Мелочь,а приятно pic.twitter.com/RLd6wyYrB7 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) April 4, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму количество заболевших коронавирусом продолжает расти. При этом там нет аппаратов искусственной вентиляции легких, маски в дефиците, а сам полуостров уже давно превратился в "заповедник пенсионеров".

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