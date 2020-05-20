Президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая поспорил с журналисткой канала NewsOne Дианой Панченко о том, закончилась ли эпоха бедности в Украине. Глава государства утверждает, что суммы в платежках за коммуналку снизились, а на помощь бедным не хватает около 1 млрд долларов.

Отвечая на вопрос о том, чем Владимир Зеленский отличается от предыдущего президента, Владимир Зеленский стал перечислять свои достижения и начал спорить с журналисткой.

"Платежка стали меньше. Это факт!", – заявил глава государства. На что Панченко уточнила: "в Украине, господин президент?".

В ответ Владимир Зеленский обратил внимание на то, что он не работал на телеканалах, которые финансируются другими государствами (намекая на финансирование NewsOne) и заявил, что NewsOne можно смотреть, но не слушать.

Владимир Зеленский

"Вы говорили все это на каналах ваших. Курс доллара не сто. Если сядем сейчас на машину, проедем все заправки. Увеличилась цена? Нет – уменьшилась. У нас цена на газ упала. Говорят, что так рынок же упал, а я говорю: у нас раньше упала", – сказал Зеленский.

На очередной дополнительный вопрос о том, закончилась ли эпоха бедности, глава государства продолжил спорить с журналисткой.

– Конец эпохи бедности не на стал. Он не может настать, пока кризис. Вы канал NewsOne? Вас можно смотреть, а слушать вас сложно. NewsOne , 112 канал и канал Зик...

– О конце эпохи бедности был вопрос...

- Я отвечаю. Мне сейчас нужно инвестировать в людей. Нам не хватает денег, чтобы поднять зарплату. Кстати, средняя зарплата не у всех, но выросла. Нам нужно миллиард долларов, чтобы немножко помочь бедным людям. Вы знаете, что телевизионные каналы, а я имею 20 лет опыта в этом, вы еще тогда ребенком были, так вот я полностью понимаю бюджеты телевизионных групп. Когда я руководил "Интером", был другой рынок, нам хватало рекламной прибыли, чтобы делать контент.

Сейчас понимая контент, где-то миллиард, может миллиард и сто миллионов тратят собственники телеканалов, чтобы делать контент, который влияет на политическую ситуацию в стране. Это не рекламные деньги. Это с их бизнесов. Так вот, я думаю, чтобы помочь бедным, нужно начинать с себя. Чтобы помочь бедным собственникам телеканалов нужно тратить деньги не на контент против власти, а на помощь бедным людям.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы, несмотря на обещанное снижение тарифов и аномально теплую зиму, получили рекордные платежки за тепло. В Киеве в некоторых домах суммы увеличились в два раза. Эксперты поясняют: тем, у кого оказались непроверенные счетчики, насчитали по максимальному потреблению в прошлом году.

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