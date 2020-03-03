Пенсионный провал Гончарука: кто с новой индексацией потеряет 3 тысячи и как повысят выплаты

В Украине индексацию пенсий, которую разработала и приняла еще прошлая власть, проведут с опозданием в полгода. Сами правила в законе прописаны таким образом, что у правительства действительно есть возможность устанавливать даты по собственному усмотрению.

Но если прошлая власть такую возможность предусмотрела, то "слуги народа" ее воспользовались. Ежегодная индексация пенсий в этом году пройдет во второй половине года. Только с сентября.

Подробнее о том, как, когда и на сколько повысят выплаты – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

премьер-министр Алексей Гончарук еще утром 2 марта говорил, что конкретной даты индексации пенсий нет, якобы такое решение только разрабатывается;

вечером того же дня министр соцполитики Юлия Соколовская на своей странице в соцсети презентовала будущую индексацию. Она пройдет с опозданием в полгода;

постановления об индексации до сих пор Кабмин не принял. Фактически, предложения министра – всего лишь предположения. А судя по словам Гончарука, премьер до сих пор не утвердил повышение;

индексация приведет к тому, что часть пенсионеров потеряет около 3 тыс. грн.

Сколько потеряли пенсионеры

Индексацию пенсий отложили на шесть месяцев. Это позволит сэкономить половину необходимой для осовременивания выплат суммы. Для примера, украинцы от 80 лет за эти шесть месяцев недополучат в среднем около 3 тысяч гривен.

Если бы индексацию провели в марте (как это планировали на 2020-й еще в прошлом Кабмине и сделали в 2019-м), уже с этого месяца в среднем украинцы на заслуженном отдыхе получали бы ежемесячно на 216,3 грн больше.

Те, кто старше (от 80 лет) получили бы прибавку в среднем на 500 грн. Размер повышения зависит в первую очередь от трех показателей: стажа, размера зарплаты и года выхода на пенсию.

Как повысят пенсии:

в апреле 2020-го пересчитают пенсии тем, кто продолжил работать (у них вырос стаж) - 500 тыс. человек получат на 100 грн больше;

в сентябре 2020-го прибавку в среднем 500 грн получат те, кто старше 80 лет (без учета роста прожиточного минимума); таких в Украине 1,4 млн человек; плюс более 200 грн для остальных;

в декабре 2020-го – прибавку получат 6,8 млн человек на сумму от 8 до 171 грн (повышение прожиточного минимума);

в 2021-м пенсии осовременят тем, кому от 78 лет;

в 2022-м – тем, кому от 75 лет.

Итак, в среднем 10 млн украинцев потеряют за шесть месяцев без проиндексированных выплат почти 1300 грн. Экс-министр соцполитики Андрей Рева уверен: Кабмин просто не нашел денег для того, чтобы повысить уровень жизни пенсионеров. Более того, из Пенсионного фонда даже забрали 900 млн, чтобы направить их на зарплаты учителям.

"Нас винили, что мы провели индексацию с марта, а не с января. Сделали это в марте, потому что только в марте получили данные по двум индексам – зарплате и инфляции. Что им мешало провести индексацию с марта? Денег нет? Не нашли 2,2 млрд грн на месяц?" – комментирует новшество экс-министр соцполитики.

Экс-вице-премьер Павел Розенко еще более резок в своих оценках. "Понимаете ли вы, что путем "переноса" индексации на сентябрь вы тупо обворовываете 12 млн украинцев?" – публично обратился к новой власти Розенко.

Юлия Соколовская же считает, что грядущее повышение – новая политика роста доходов пенсионеров. Мол, постепенно пенсии будут расти. А если Верховная Рада поддержит законопроект министерства, то первое повышение пройдет уже в марте.

"Если парламент поддержит законопроект Минсоцполитики №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одно пособие – на уход! Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тыс. наших пенсионеров, которые дополнительно ежемесячно будут получать по 670 грн", – добавила министр.

Как проведут осовременивание

"Осовременивание" пенсий для всех будет разным. Чем больше зарабатывали и дольше работали, тем выше будет осовременивание. Идея состоит в том, чтобы повышать размер средней зарплаты, которая учитывается в формуле расчета пенсий.

Итак, пенсии в Украине считаются по следующей формуле:

Средняя зарплата за последние три года (по стране) * соотношение собственной зарплаты к средней по стране * стаж в годах * 1%:

Дело в том, что первый показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что "старые" пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а "новые", которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.

Кого не коснется повышение:

если фактический размер пенсии выше, чем расчетный;

если пенсию получили по "специальным" условиям.

Чтобы исправить ситуацию, еще прошлые власти решили ежегодно уровень средней зарплаты за три года в формуле повышать на коэффициент. Этот коэффициент считается как сумма 50% инфляции за прошлый год и средней динамики роста зарплат за прошедшие три года.

В среднем это от 8 до 12%.

Для примера, в 2019-м при таком же перерасчете 8,1 млн пенсионеров получили прибавку – в среднем 255 грн. Каждую пенсию повысили индивидуально. Так, от 100 до 400 грн получили 2,5 млн человек, от 400 до 700 грн – более 1,5 млн, от 700 до 1000 грн – 500 тыс. граждан. Еще 2 млн 100 тыс. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж и пенсию ниже 1700 гривен, получили разовые выплаты в размере 2410 грн.

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