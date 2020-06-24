Отпуск увеличат, но разрешат увольнять по желанию начальника: чего ждать украинцам от нового КЗоТа
В Украине презентовали новый проект Трудового кодекса (Фото: коллаж)
Украинцы будут отдыхать на 4 дня в году больше, но при этом в перечень оснований для увольнений добавят "инициативу работодателя". Соответствующие нововведения прописали в проекте Трудового кодекса, который Кабмин опубликовал для обсуждений.
Подробнее о главных новшествах документа читайте в материале OBOZREVATEL.
Новая причина для увольнения – инициатива работодателя
Сейчас среди причин для увольнения желания работодателя нет вообще, хотя по факту это не мешает "просто так" разрывать трудовые отношения. В новом же КЗоТе "инициатива работодателя" выводится как отдельная причина. Правда, для этого нужны основания.
"Работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор
с работником в случаях его отказа от изменения существенных условий трудового
договора, а также по причинам экономического, технологического, структурного или аналогичного характера", – говорится в законопроекте.
HR-эксперт Александр Белоус добавляет: что именно можно посчитать "структурной" или "аналогичной" причиной, сказать сложно. Но это развязывает руки работодателю увольнять без явных на то оснований.
"Мы видели проект КЗоТа, в котором вообще не нужно было иметь причину для увольнения, само желание работодателя было такой причиной. Сейчас же нужны хоть и не до конца внятные, но конкретные основания для увольнения", – рассказывает Белоус.
Об увольнении работодатель должны предупредить заранее:
за 15 дней – если работал до полугода;
за 30 дней – если работал больше полугода;
за 60 дней – если работал более пяти лет;
за 90 дней – если работал больше 10 лет.
Отпуск увеличат, но разрешат увольнять по желанию начальника: чего ждать украинцам от нового КЗоТа Украинцы будут работать по новым правилам, трудовые книжки заменят паспорта
"По договоренности сторон строки предупреждения могут быть заменены денежной компенсацией в размере, определение трудовым договором, но не менее двойного среднедневного заработка работника за каждый рабочий день", – говорится в проекте.
Например, если вы работали больше полугода, но работодатель вас решил уволить "одним днем", то в качестве компенсации ему придется выплатить двухмесячную зарплату.
При этом запрещено увольнять по следующим причинам:
дискриминации или мести;
если работник жаловался на работодателя за нарушение законов;
за то, что работник принимал участие в профсоюзных организаций.
Отпуск увеличат на 4 дня
Сейчас общий отпуск составляет 24 дня, а по новым правилам – 28 дней. Те, кто младше 18 лет, имеет право на 31 день отпуска. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, засчитываются:
время фактической работы (в том числе на условиях неполного рабочего времени простоя не по вине работника) в течение рабочего года, за который предоставляется отпуск;
время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) и ему выплачивалось пособие по общеобязательному государственному социальному страхованию;
время нахождения в отпуске по беременности и родам;
время ежегодного оплачиваемого отпуска.
Трудовые книжки отменят, но не для всех
Учитывать стаж будут в электронной форме, но предварительно об этом нужно будет договориться с работником. В результате при оформлении можно будет не подавать трудовую книжку – достаточно паспорта, ИНН и других документов (если того требует работодатель и разрешает закон, например, справка о медицинском осмотре).
Одно из важнейших новшеств – пенсию теперь будут насчитывать автоматически. Не придется обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки, доказывать свой стаж и подтверждать его.
Отпуск увеличат, но разрешат увольнять по желанию начальника: чего ждать украинцам от нового КЗоТа
Украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Такой документ может понадобиться, если того требует работодатель (например, для конкурса на должности у вас должен быть стаж в соответствующей сфере).
Правда, для этого нужно оформить электронную цифровую подпись. Также в Кабмине рассматривают возможность использовать технологию BankID. То есть идентифицировать себя можно будет и с помощью банковской карточки.
Что предлагали ранее
Первую версию законопроекта о новом КЗоТе приняли еще несколько лет назад. По закону новый состав парламента должен рассмотреть документ во втором чтении. Однако, судя по заявлениям парламентариев и Кабмина, они решили наработки предшественников не использовать.
К слову, хоть прошлое правительство и не называло себя либеральным, многие нормы также уменьшали контроль над работодателями и вводили новые основания для увольнения. И тогда, и сейчас, профсоюзы выступали против.
Например, в первом чтении принят документ, который легализует увольнение за разглашение коммерческой тайны. При этом в законопроекте указано, что такая норма распространяется в случае, если сотрудник взял на себя обязательство хранить секреты компании.
Комплексная реформа рынка труда, уверены в новом Кабмине, предусматривает сокращение среднего срока поиска новой легальной работы с 3,6 до 2 месяцев, уровня безработицы с 9.6% до 5%, с одновременным увеличением уровня занятости трудоспособного населения с 66% до 70%