Отпуск увеличат, но разрешат увольнять по желанию начальника: чего ждать украинцам от нового КЗоТа

Украинцы будут отдыхать на 4 дня в году больше, но при этом в перечень оснований для увольнений добавят "инициативу работодателя". Соответствующие нововведения прописали в проекте Трудового кодекса, который Кабмин опубликовал для обсуждений.

Подробнее о главных новшествах документа читайте в материале OBOZREVATEL.

Новая причина для увольнения – инициатива работодателя

Сейчас среди причин для увольнения желания работодателя нет вообще, хотя по факту это не мешает "просто так" разрывать трудовые отношения. В новом же КЗоТе "инициатива работодателя" выводится как отдельная причина. Правда, для этого нужны основания.

"Работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор

с работником в случаях его отказа от изменения существенных условий трудового

договора, а также по причинам экономического, технологического, структурного или аналогичного характера", – говорится в законопроекте.

HR-эксперт Александр Белоус добавляет: что именно можно посчитать "структурной" или "аналогичной" причиной, сказать сложно. Но это развязывает руки работодателю увольнять без явных на то оснований.

"Мы видели проект КЗоТа, в котором вообще не нужно было иметь причину для увольнения, само желание работодателя было такой причиной. Сейчас же нужны хоть и не до конца внятные, но конкретные основания для увольнения", – рассказывает Белоус.

Об увольнении работодатель должны предупредить заранее:

за 15 дней – если работал до полугода;

за 30 дней – если работал больше полугода;

за 60 дней – если работал более пяти лет;

за 90 дней – если работал больше 10 лет.

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"По договоренности сторон строки предупреждения могут быть заменены денежной компенсацией в размере, определение трудовым договором, но не менее двойного среднедневного заработка работника за каждый рабочий день", – говорится в проекте.

Например, если вы работали больше полугода, но работодатель вас решил уволить "одним днем", то в качестве компенсации ему придется выплатить двухмесячную зарплату.

При этом запрещено увольнять по следующим причинам:

дискриминации или мести;

если работник жаловался на работодателя за нарушение законов;

за то, что работник принимал участие в профсоюзных организаций.

Отпуск увеличат на 4 дня

Сейчас общий отпуск составляет 24 дня, а по новым правилам – 28 дней. Те, кто младше 18 лет, имеет право на 31 день отпуска. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, засчитываются:

время фактической работы (в том числе на условиях неполного рабочего времени простоя не по вине работника) в течение рабочего года, за который предоставляется отпуск;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) и ему выплачивалось пособие по общеобязательному государственному социальному страхованию;

время нахождения в отпуске по беременности и родам;

время ежегодного оплачиваемого отпуска.

Трудовые книжки отменят, но не для всех

Учитывать стаж будут в электронной форме, но предварительно об этом нужно будет договориться с работником. В результате при оформлении можно будет не подавать трудовую книжку – достаточно паспорта, ИНН и других документов (если того требует работодатель и разрешает закон, например, справка о медицинском осмотре).

Одно из важнейших новшеств – пенсию теперь будут насчитывать автоматически. Не придется обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки, доказывать свой стаж и подтверждать его.

Отпуск увеличат, но разрешат увольнять по желанию начальника: чего ждать украинцам от нового КЗоТа

Украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Такой документ может понадобиться, если того требует работодатель (например, для конкурса на должности у вас должен быть стаж в соответствующей сфере).

Правда, для этого нужно оформить электронную цифровую подпись. Также в Кабмине рассматривают возможность использовать технологию BankID. То есть идентифицировать себя можно будет и с помощью банковской карточки.

Что предлагали ранее

Первую версию законопроекта о новом КЗоТе приняли еще несколько лет назад. По закону новый состав парламента должен рассмотреть документ во втором чтении. Однако, судя по заявлениям парламентариев и Кабмина, они решили наработки предшественников не использовать.

К слову, хоть прошлое правительство и не называло себя либеральным, многие нормы также уменьшали контроль над работодателями и вводили новые основания для увольнения. И тогда, и сейчас, профсоюзы выступали против.

Например, в первом чтении принят документ, который легализует увольнение за разглашение коммерческой тайны. При этом в законопроекте указано, что такая норма распространяется в случае, если сотрудник взял на себя обязательство хранить секреты компании.

Комплексная реформа рынка труда, уверены в новом Кабмине, предусматривает сокращение среднего срока поиска новой легальной работы с 3,6 до 2 месяцев, уровня безработицы с 9.6% до 5%, с одновременным увеличением уровня занятости трудоспособного населения с 66% до 70%