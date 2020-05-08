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9 мая • обновлено в 03:13
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На Донбассе раскрыли обман пенсионеров. Фотофакт

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В восточных областях Украины политики от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" от своего имени раздают "агитационные продуктовые наборы" – купленные за деньги бюджета.

Об этом в соцсетях сообщают блогеры. В частности, Денис Казанский в Twitter опубликовал фото листовки из таких наборов, в которых члены ОПЗЖ, не скрывая, "примазываются" к тратам из местных бюджетов. Их раздавали в городе Дружковка (Донецкая область).

"Продуктовый набор приобретен по инициативе политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", – крупными буквами написано на бумажке.

И в уголке скромная приписка: "За деньги Дружковского городского бюджета".

"Лайфхак от партии ОПЗЖ в Дружковке. Незамысловатый за бюджетные деньги. Так они и разводят стариков годами", – возмутился Казанский.

ОПЗЖ пиарится на бюджетных деньгах

ОПЗЖ пиарится на бюджетных деньгах

Денис Казанский

В Telegram-канале "Гондольеры" также опубликовали фото "пайков", которые ОПЗЖ раздает в восточных областях. Набор, к слову, самый бюджетный: пшеничная крупа, гречка, макаронные изделия, сахар, пряники, сардины и чай. А еще – листовка-напоминание, что быть благодарными за все это нужно ОПЗЖ и ее сопредседателю Вадиму Рабиновичу.

"Предвыборная кампания официально начата. Вот такие пайки начали раздавать на востоке Украины", – прокомментировали фото.

"Пайки" от ОПЗЖ

"Пайки" от ОПЗЖ

Telegram-канал "Гондольеры"

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире росТВ устроили видеомост Победы, приобщив к нему украинского нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина, а также лидера оппозиционной партии "Единая Грузия – демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

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Читайте все новости по теме "Выборы на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Выборы на Донбассе Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
Теги
"Оппозиционная платформа - За жизнь" выборы в Украине
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