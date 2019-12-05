"Хватает только на Uber": Милованов пожаловался на свою зарплату

Министр экономики Тимофей Милованов пожаловался, что зарплаты ему ни на что не хватает.

Ему платят 18 тысяч гривен в месяц. Об этом он сказал в интервью 24 каналу. "Насчет министерской зарплаты – она у меня 18 000 гривен. Ни на что не хватает", – сказал министр.

По его словам, он живет на накопленные ранее сбережения. "То, что мне приходит на счет, хватает только на Uber. Зарплаты, я думаю, это тоже больной вопрос. Но я стараюсь, чтобы в моих замов была достойная заработная плата", – сказал Милованов.

Милованов рассказал о зарплате

Как сообщал OBOZREVATEL, зарплата нового главы Укравтодора Александра Кубракова составляет 24 тыс. грн в месяц.

Члены правления "Укрзалізниці" в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.

В Украине новые министры получили свою первую зарплату – в основном их доходы оказались ниже по сравнению с жалованьем предшественников. Меньше всех за сентябрь получил министр экономики Тимофей Милованов – 15,1 тысячи гривен. При этом его предшественник Степан Кубив в июле заработал 43,3 тысячи гривен.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан за октябрь получил заработную плату в сумме 39258 грн.

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк за 4 месяца работы на этой должности заработал 305 тыс. гривен.

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