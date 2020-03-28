Украинцев на карантине оставляют без копейки: мошенники придумали, как снимать деньги с карт

В Украине в разгар карантина активизировались мошенники, которые всего за несколько недель изобрели уже целый ряд схем. Пенсионерам звонят и пишут от имени НБУ и Пенсионного фонда, а молодым людям предлагают скачать "интерактивное приложение", чтобы увидеть, где находится ближайший зараженный коронавирусом.

О том, как мошенники зарабатывают на доверчивых украинцах в разгар коронавируса, читайте в материале OBOZREVATEL.

Под угрозой пенсионеры

Украинцам начали рассылать СМС и звонят от имени Нацбанка, мол, хотят переслать социальную помощь от государства и поэтому должны узнать и проверить банковские данные, рассказывают в пресс-службе регулятора. Разумеется, никакими выплатами НБУ не занимается и никогда не занимался.

Цель мошенника – втереться в доверие и снять деньги с банковского счета. Пенсионерка из Кривого Рога Раиса Алексеевна рассказывает: за время карантина ей звонили уже дважды. Первый раз якобы из Пенсионного фонда (предлагали поменять удостоверение и для этого хотели узнать данные карты), второй – от Национального банка.

Мошенники в Украине

"Я первый раз даже поверила. Нужно было цифры с карточки называть, я же побежала за очками, у соседки забыла, и она уже меня остановила. Говорит: врут все тебе. Второй раз тоже позвонили, на этот раз говорят, что программа поддержки от Национального банка Украины. Вот Зеленский программу придумал, всем пенсионерам по 5 тысяч раздать. Я ж обрадовалась, думаю, какой молодец наш президент. А потом засомневалась, позвонила внуку и он говорит: не правда все это", – рассказывает пенсионерка.

"Вот Зеленский программу придумал, всем пенсионерам по 5 тысяч раздать. Я ж обрадовалась, думаю, какой молодец наш президент. А потом засомневалась, позвонила внуку и он говорит: не правда все это", – рассказывает пенсионерка.

Эксперт в сфере безопасности Марина Кобейник говорит: пожилые украинцы пользуются среди мошенников особым спросом. Даже базы телефонов пенсионеров продаются дороже, чем общие базы. "Пожилые люди часто очень доверчивы, их легче ввести в заблуждение, они, возможно, не так хорошо разбираются в работе банков, очень ждут сейчас поддержку и готовы поверить даже в очень сомнительные истории", – рассказывает эксперт.

В Межбанковской ассоциации членов платежной системы сообщают: мошенники зашли дальше. Разработали вредоносные программы, сайты, которые воруют персональные данные и используют их для того, чтобы снять деньги с карт.

Схема работы мошенников всегда одна и та же:

Первый шаг: вызвать доверие, запугать, пообещать помощь или сверхприбыль;

Второй шаг: заполучить персональные данные , номер и CVV банковской карты и заставить назвать код подтверждения, который приходит в виде СМС;

Третий шаг: получить как можно большую сумму с карты, провести перевод.

В разгар карантина схемы работы мошенников изменились. Например, если раньше требовали перевести деньги, рассказывая, что близкий родственник попал в полицию, то теперь говорят: ваш сын или дочь в обсервации, у него может быть коронавирус. Мол, хотите увидеть/освободить свое чадо – переводите деньги. Сам же родственник в этот момент может находиться дома и даже не подозревает о том, что за него требуют выкуп.

Марина Кобейник уверена: чем сложнее ситуация в стане, тем активнее будут работать мошенники. "Во времена кризисов всегда расцветают финансовые пирамиды, схемы обмана. Аферисты всегда хотят нажиться, а паника только помогает сбить человека с толку и внушить ему, что он может получить условную халяву, но для этого нужно просто озвучить цифры с карточки", – поясняет эксперт.

Самые популярные схемы

В Ассоциации "ЕМА" собрали несколько распространенных во время карантина схем обмана. Вот некоторые из них.

Узнай, где коронавирус. Мошенники разработали специальное вредоносное программное обеспечение, которое якобы помогают увидеть, где ближайший к вам больной коронавирусом. Как только доверчивый пользователь устанавливает приложение, все файлы блокируются, а чтобы их разблокировать, требуют прислать деньги на электронный кошелек.

Вашего сына изолировали. Еще одна новая схема: ночью к пенсионерам звонят неизвестные, говорят, что их сына изолировали с подозрением на коронавирус и предлагают заплатить выкуп: иногда за то, чтобы отвезти "больного" домой, а иногда просят прислать деньги на лечение (мол, иначе он просто умрет).

Заплати за коммуналку онлайн. Из-за массовой самоизоляции пенсионеры перестали ходить в банки для того, чтобы заплатить за коммуналку. Теперь они осваивают онлайн-платежи. Мошенники разработали вредоносные страницы, которые вместо того, чтобы принимать оплату за коммунальные услуги, воруют данные банковских карт.

"Главный совет – будьте бдительны. Не открывайте неизвестные сайты, загружайте приложения только в официальных магазинах Playmarket или Appstore, не отвечайте на звонки от неизвестных номеров, или если ответили, сразу же ищите официальный номер больницы (если звонили из больницы), своего банка (если звонили от имени банка) и проверяйте информацию", – советует Марина Кобейник.

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