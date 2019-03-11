Мошенники массово оформляют кредиты на чужие паспорта: как спастись украинцам

В Украине активизировалось кредитное мошенничество. Жертвой может стать любой – паспорта и другие личные данные продают в интернете, а злоумышленники наловчились подделывать практически любые документы.

OBOZREVATEL выяснил, как работают мошенники и что делать, чтобы не стать жертвой схемы.

Схема №1: выпросить кредит "у друга"

Пенсионерка в Житомирской области оформила 11 кредитов на соседей и знакомых. И каждый раз женщина уговаривала "жертв" помочь ей. Мол, ей срочно нужны деньги, а в банке отказывают дать в долг.

"В некоторых случаях мошеннице удалось даже уговорить людей взять кредиты для нее дважды, причем суммы, как правило, росли вдвое", – сообщают в пресс-службе полиции. Плачевная история о больных родственниках, ужасных жизненных обстоятельствах позволили пенсионерке "заработать" 140 тыс. грн.

Разумеется, кредиты она не возвращала, тогда деньги начали требовать с добродушных жертв, а они обратились в полицию. Юрист Александр Плахотник поясняет: даже если в этом случае удастся доказать факт мошенничества, банку все равно, для чего клиент брал деньги: чтобы помочь бедной пенсионерке, или купить себе новый телевизор. В любом случае возвращать деньги придется.

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"На моей практике тоже встречались такие ситуации. Я бы не сказал, что это заядлые мошенники. Иногда люди берут на другого знакомого кредит больше, погашают старую задолженность, а "сдачу" тратят. Это такая себе финансовая пирамида: взять следующий кредит, чтобы погасить предыдущий. Но вот проблема в том, что рано или поздно количество людей, которые соглашаются портить свою кредитную историю и брать кредит для пенсионерки, заканчивается. Вот тогда начинаются проблемы", – объясняет юрист.

К слову, за такое преступление пенсионерке грозит до трех лет лишения свободы, согласно ст. 190 УКУ (мошенничество). А чтобы вернуть деньги, пострадавшим придется отдельно судиться с женщиной и через суд возвращать средства.

Схема №2: получить кредит на чужие документы

"Продам паспорта Украины, качественная полиграфия, в реестр не вносим", – на специализированных скрытых форумах можно встретить десятки таких объявлений. Чтобы при этом паспорт нельзя было отличить от настоящего, достаточно раздобыть серию, номер, адрес регистрации и ФИО с действующего документа. Последнюю информацию также можно приобрести всего за $10-20.

В результате, вклеив свое фото, мошенник получают практически настоящий документ, который рядовой сотрудник банка или кредитной компании не отличит от оригинала.

Паспортные данные продают сотрудники банков, чиновники и даже работники больниц. Информацию аккумулируют в специальных базах и продают пакетами. Причем один пакет можно продать десятки раз.

"Если больше 30 раз продавалось, нет смысла покупать. Там все паленное уже давно", – советует нам один из продавцов в Даркнет. Свой "пакет" из 300 паспортов он оценивает в $300. За эти деньги можно получить архивный документ со сканами якобы настоящих документов.

"В последнее время мошеннические оформления кредитов участились именно в микрофинансовой сфере, где для получения небольшой суммы достаточно только данных/скана паспорта, ИНН и номера телефона с банковской карточкой. Обычно аферисты берут суммы до 10-15 000 грн", – говорится в сообщении одной из крупных украинских фирм, которая занимается выдачей кредитов на короткий срок. Эта компания, как и другие, также попала в скандал из-за оформления долга на чужие документы.

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При этом мошенники даже не утруждали себя в покупке информации с ограниченных баз – паспорта якобы получили с сайта Prozorro. Во всяком случае, так пояснили в самой фирме.

Стоит отметить, что оформление кредита для мошенников слишком трудоемкий процесс. Куда легче купить базу номеров с ФИО и обзванивать всех по порядку, представляясь сотрудником банка. В разговоре важно убедить жертву, что ее банковский счет в опасности и поэтому необходимо передать сотруднику банка информацию о карте, сумме остатка, а после еще и назвать четыре цифры, которые придут на телефон, якобы чтобы "подтвердить свою личность".

Схема №3: кредиты оформляют сами банкиры

Сотрудник отделения одного из крупных украинских банков оформил на своих клиентов кредиты на общую сумму 220 тыс. грн. Произошло это, как сообщают в полиции, в Сумской области. Жертвы схемы открывали зарплатные карты в финансовом учреждении и автоматически получали кредитку.

Сотрудник отдела банка, имея доступ ко всем счетам, подделывал подписи своих клиентов и от их имени получал кредиты. Деньги забирал себе, а ежемесячно оплачивал только проценты за пользование долгом. В этом случае банк списывает все кредиты, а деньги будет требовать уже у бывшего сотрудника, которому за злоупотребление служебными полномочиями грозит до 8 лет тюрьмы.

Юрист Александр Плахотник поясняет, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо:

в случае потери паспорта сразу же сообщить об этом полиции;

"Вообще заявлять необходимо только в том случае, если паспорт украден, а не утерян. Но! Если на ваш утерянный паспорт оформят кредит, заявление в полицию в первый день пропажи позволит доказать, что вы не могли совершить эту сделку", – поясняет юрист.

показывать документ, скрывая серию и номер паспорта;

"Если у вас спросили паспорт в супермаркете, если его проверяют в отеле, например, чтобы удостоверить вашу личность, достаточно показать документ в руках, скрыв при этом его серию и номер. Тогда подделать документ с идентичными вашим данными будет сложнее", – советует Плахотник.

не указывать личные данные на сомнительных ресурсах.

Серия и номер паспорта, ИНН, дата рождения и прописка – личная информация. Если кто-либо запрашивает у вас эти данные, они должны получить письменное разрешение на обработку персональных данных. Более того, эту информацию нельзя указывать в интернете, по требованию якобы сотрудников банка по телефону и т.д.

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