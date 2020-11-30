Локдаун в Украине хотят ввести с 25 декабря, могут умереть еще 16 тыс. человек. Прогноз

В Украине с вечера 24 декабря начнет действовать полный локдаун, а уже 25 числа будет первый день полного карантина. Из-за такой задержки количество заболевших может достичь 30 тыс. человек в сутки, а число смертей увеличится на 16 тыс. человек.

Об этом со ссылкой на источники в Кабмине говорится в материале OBOZREVATEL. Объявить планируют аж я по 15 января. В частности, это решение связано с тем, что многие компании как раз в этот период уходят на рождественско-новогодние каникулы. Но если ждать еще столько времени, то количество больных к концу декабря может достичь 30 тысяч в сутки, а смертность (только по официальным данным) вырастет с 200 до 500 человек. Если же ввести локдаун в Украине прямо сейчас, то это позволит спасти жизни тысяч граждан.

Рассмотрим два варианта развития:

Первый: локдаун введут только с 25 декабря. В результате, если действующая динамика не будет ухудшаться, уже через неделю в Украине будет 17,7 тыс. новых случаев, а к 25-му декабрю уже 30,5 тыс. в день.

Результат: ежедневно от коронавируса будут умирать до 504 человек, медикам придется выбирать, кому спасать жизнь, а общее количество смертей увеличится до 33 тысяч случаев (сейчас 12,3 тысячи). Причем смертность будет увеличиваться, так как ни кислорода, ни мест в больницах, ни медицинского персонала хватать не будет.

Второй: локдаун введут, к примеру, с 1 декабря. Если украинцы будут придерживаться ограничений, как это делают в странах-ЕС, например, в Ирландии, уже через неделю количество случаев может сократиться на 45%. В результате статистика может показать всего 6,7 тыс. новых случаев коронавируса. К 25 декабрю количество случаев сократится до 2,2 тыс. человек в день.

Результат: вместо 504 человек будут умирать 40 человек в день. То есть число смертей снизится в 12,6 раза!

Как сообщал OBOZREVATEL: