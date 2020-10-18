Личные данные украинцев использовали для опасных акций: как работают

Украинцам рассылают сообщениями о якобы крупном выигрыше. Чтобы получить его, нужно купить товар. При этом "продавцам" известны не только номера, но и ФИО клиентов.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В СМС сообщают: карта активирована, на ней 370 тыс. грн, экстренно позвоните. По указанному номеру ответила девушка, которая представилась "Алла". На фоне звучит детский плач. Девушка сразу же просит назвать код из СМС и сообщает: "Вам присвоен статус победителя! Как вам удобнее получить приз, курьером или на карту?".

Чуть позже оказывается, что призовые документы предоставят после покупки: нам предложили приобрести портативную колонку jbl mini 3 за 799 грн. Мол, сразу после покупки, можно получить приз. На вопрос, что такое призовые документы и гарантировано ли получение приза, девушка повторила заученную и уже несколько раз озвученную фразу "вам присвоен статус победителя, в призовых документах, которые придут после оплаты, будет указана вся информация".

Кстати, такие же колонки в магазинах можно приобрести всего за 218 грн. В надежде получить "приз" можно переплатить 581 грн.

У "Родинного клуба" есть свой сайт. Оказывается, чтобы принять участие в акции, не нужно ждать "особого СМС", можно заполнить заявку онлайн. В одном из разделов сайта спрятаны условия акции: отсканированные страницы документа. Согласно нему, "статус победителя" означает, что вы получили информационные материалы. То есть победитель каждый, кому расскажут об акции.

Среди всех победителей выбирают "главного". Это происходит "на усмотрение Организатора". Более того, согласно условиям, приз при определенных обстоятельствах вообще могут никому не дать и никто не понесет за это никакой ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.