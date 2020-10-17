Кто в Украине зарабатывает больше 50 тысяч: названы специальности

В Украине по итогам двух недель октябре, судя по открытым вакансиям, первое место по уровню заработной платы заняла специальность Magento-программист (создает систему управления содержимым для интернет-магазинов).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Эта тенденция в целом сохранится и дальше, уверяет эксперт рынка труда Татьяна Пашкина: "Пока нету других сфер, которые бы имели такой финансовый запас, чтобы существенно увеличить зарплаты. Кризис только увеличил разрыв. Мне кажется, что другие профессиональные сферы не всегда смогут конкурировать с IT. Ведь у них есть много иностранных заказчиков, которые могут оплачивать работу по европейским, а не украинским стандартам".

Magento-программист 55 000 грн;

Python-программист 52 000 грн;

Тим лид 50 000 грн;

C++ программист 50 000 грн;

Magento-программист 49 800 грн;

Программист Java 47 500 грн;

Веб-аналитик 40 000 грн;

C# программист 40 000 грн;

IOS-программист 40 000 грн.

В Украине на рынке труда ежедневно появляются сотни новых вакансий. Растущим уровнем безработицы воспользовались мошенники. О том, как правильно найти себе работу, объяснял OBOZREVATEL.

Ранее в НБУ призвали украинцев осторожно относиться к предложениям по удаленной работе с высокой зарплатой, без опыта работы, но с необходимым банковским счетом, а также с требованием принимать и переводить платежи.