Кто в Украине зарабатывает больше 50 тысяч: названы специальности
О том, кто в Украине зарабатывает от 50 тысяч гривен
Какое направление наиболее высокооплачиваемое
Как может изменится ситуация в будущем
В Украине по итогам двух недель октябре, судя по открытым вакансиям, первое место по уровню заработной платы заняла специальность Magento-программист (создает систему управления содержимым для интернет-магазинов).
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Эта тенденция в целом сохранится и дальше, уверяет эксперт рынка труда Татьяна Пашкина: "Пока нету других сфер, которые бы имели такой финансовый запас, чтобы существенно увеличить зарплаты. Кризис только увеличил разрыв. Мне кажется, что другие профессиональные сферы не всегда смогут конкурировать с IT. Ведь у них есть много иностранных заказчиков, которые могут оплачивать работу по европейским, а не украинским стандартам".
Magento-программист 55 000 грн;
Python-программист 52 000 грн;
Тим лид 50 000 грн;
C++ программист 50 000 грн;
Magento-программист 49 800 грн;
Программист Java 47 500 грн;
Веб-аналитик 40 000 грн;
C# программист 40 000 грн;
IOS-программист 40 000 грн.
В Украине на рынке труда ежедневно появляются сотни новых вакансий. Растущим уровнем безработицы воспользовались мошенники. О том, как правильно найти себе работу, объяснял OBOZREVATEL.
Ранее в НБУ призвали украинцев осторожно относиться к предложениям по удаленной работе с высокой зарплатой, без опыта работы, но с необходимым банковским счетом, а также с требованием принимать и переводить платежи.