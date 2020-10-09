Кабмин предлагает по-новому считать зарплаты медиков, которые лечат больных коронавирусом

В Украине Кабинет министров 9 октября рассмотрит постановление "О внесении изменений в государственные гарантии медицинского обслуживания". В результате по новым правилам будут формировать медицинские команды и считать их заработные платы: доплачивать будут за интенсивность и наличие лаборатории.

Как будут формировать команды?

Команды медиков, которые лечат больных коронавирусом, могут работать без врача-анестезиолога, говорится в постановлении. Место анестезиолога сможет занять инфекционист, терапевт или пульмонолог. Правда, при условии, что в медицинском учреждении уже создано как минимум четыре команды с анестезиологам, у каждой из которых есть как минимум 20 пациентов в месяц. При этом соотношение команд с анестезиологом и без него должны быть в соотношении один к одному.

Как будут считать зарплаты?

Каждая медицинская услуга имеет свой тариф. Однако для лечения коронавируса требуются особые навыки и отдельные команды медиков. Именно поэтому из бюджета хотят выделять больше средств на оплату их работы.

В рамках новых правил введут коэффициент загруженности команд:

0,78 - если до 20 пациентов в месяц;

1,26 - если от 20 до 40;

1,74 - от 40 до 60;

2,16 - от 60.

То есть при высокой загруженности зарплата может вырасти в два раза. Кроме того, доплата будет и за готовность проводить лабораторную диагностику для подтверждения коронавируса (доплата составит 3,8%). Размер такой доплаты будет у всех отличаться. К слову, на данный момент, зависимо от больницы и ситуации в больнице, врач, который занимается лечением больного коронавирусом, может официально получать около 30 тыс. грн.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине ученые создадут тест-систему, которая сможет по одному образцу определять, чем болен человек – коронавирусом, гриппом или парагриппом.