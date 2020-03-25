Карантин продлили: украинцы признали, что денег хватит на месяц

В условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на 4 недели или даже меньше.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Gradus, говорится на ее странице в Facebook.

Сбережения украинцев

У украинцев спрашивали, на сколько времени хватит их сбережений, учитывая возможность введения жесткого карантина. Почти 60% сообщили, что у них есть запасы примерно на месяц (и меньше).

В частности, около 15% смогут продержаться четыре недели, около 17% опрошенных – две недели. Почти 7% сказали, что их сбережений хватит на несколько дней и меньше.

Еще 16% заявили, что смогут так прожить 1-2 месяца. А от трех месяцев до полугода в условиях жесткого карантина смогут выдержать финансово только 7,5% украинцев.

Сбережения украинцев на карантине Gradus

При этом в Киеве и западных регионах наибольшая доля тех, кто может выдержать жесткий карантин дольше одного месяца. А в восточных областях половина опрошенных в таком режиме смогут продержаться не дольше двух недель.

Сбережения украинцев на карантине Gradus

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине могут потерять работу от 170 до 500 тысяч человек – вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз дал экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%. При этом обвал экономики может быть настолько сильным, что кризис 2009 года может показаться одним из лучших сценариев.

Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии коронавируса. Потери лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен.

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