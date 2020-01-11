Главная Новости
11 января • обновлено в 21:32
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Гончарук озвучил размер компенсации семьям погибших в Иране

11.7т
Читать материал на украинском

Правительство Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 000 гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенции.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в видеообращении в субботу, 11 января (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривень помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Страшная боль от трагедии никогда не пройдет. Мы искренне сочувствуем семьям и близким погибших. Государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую", – пообещал премьер.

Новости
Наказание и компенсация будут! Президент Ирана извинился перед Зеленским: подробности разговора

Гончарук озвучил размер компенсации семьям погибших в Иране

Гончарук озвучил размер компенсации семьям погибших в Иране

Скриншот из видео

"Кроме того, авиакомпания МАУ соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа. Наши дипломаты уже работают по всем методами, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны. Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость", – подчеркнул Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский пообещал в своем обращении, что все виновные будут наказаны, а семьи погибших получат компенсации.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Анастасия Новикова
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
52
44
Смешно
0
Интересно
5
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Александр
Иванов Александр
А я хочу,чтобы эти ё...аные стражи отбивали своё пожизненное в наших тюрьмах. Все- начиная от командования , и до тех,кто кнопки нажимал! Иран же пообещал содействовать- вот нехай и содействует!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Николаев Олег
Николаев Олег
Иванов Александр, у вас за сбитый Ту-154 вообще ни один человек не сел. И денег вы не заплатили.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну нормально плюс ещё Иран заплатит тысяч по 200 но долларов,ну а что ещё можно то сделать,назад ничего не вернуть уже
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
7000 дол ! Жизнь - копейка! Это перемога!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Иванова Елена
Иванова Елена
Kuksov Micha, ты тоже можешь помочь!!! это лучше, чем трындеть!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги