Правительство Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 000 гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенции.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в видеообращении в субботу, 11 января (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривень помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Страшная боль от трагедии никогда не пройдет. Мы искренне сочувствуем семьям и близким погибших. Государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую", – пообещал премьер.

Гончарук озвучил размер компенсации семьям погибших в Иране Скриншот из видео

"Кроме того, авиакомпания МАУ соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа. Наши дипломаты уже работают по всем методами, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны. Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость", – подчеркнул Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский пообещал в своем обращении, что все виновные будут наказаны, а семьи погибших получат компенсации.

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