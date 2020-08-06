Глава Верховного суда заработала полмиллиона гривен за месяц
Судья Данишевская заработала 500 тысяч гривен за июль. Фото censor.net.ua.
Глава Верховного суда Валентина Данишевская за июль заработала 507 087 гривен.
Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на ответ суда. Сумма в пять раз превышает зарплату за июнь.
Размер судейского вознаграждения состоит из должностного оклада – 197 063 гривны; доплаты за выслугу лет – 60% от оклада; доплаты за пребывание на административной должности – 10% от должностного оклада; доплаты за работу, связанную с доступом к государственной тайне – 20% от оклада, а также других выплат.
Отмечается, что, согласно изменениям в государственный бюджет, начисление судейского вознаграждения осуществляется в размере, который не превышает 10 минимальных зарплат, размер которой установлен на 1 января 2020 года.
Издание напомнило, что в июне Данишевская заработала 90 697 гривен.
Ответ ВС по зарплате главы суда
Как сообщал OBOZREVATEL, с апреля зарплата всех государственных служащих в Украине не может превышать 47 тысяч гривен. Это же касается и судей.