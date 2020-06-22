Фонд Баума-Тимошенко закупает маски из Китая с наценкой в 6 раз? Обращение к ГБР

Предприниматель Борис Баум при поддержке замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко продолжает закупать медицинские маски в Китае и поставляет их в Украину без уплаты НДС по цене примерно в 12,5 грн за штуку. При этом украинские производители такого же качества маски продают по 1,5-2 грн за штуку (зависимо от количества).

Об этом сообщают приближенные к Офису президента источники OBOZREVATEL. Просим проверить информацию о том, что из фонда, который работает при Офисе президента, за каждую маску платили 12,5 грн. На данный момент это в 6-7 раз дороже, чем стоимость такого же товара у украинских производителей. К примеру, Минздрав сейчас заключает договора на поставку масок по цене примерно в 2,5 грн за штуку. На открытом рынке трехслойные медицинские маски в Украине можно купить по 1,5-3,5 грн за штуку (зависимо от количества).

Маски в Украине можно купить за 1,5-2 грн kidstaff.com.ua

OBOZREVATEL обращается в Государственное бюро расследований с требованием:

проверить деятельность Фонда по борьбе с коронавирусом, который (только по официальным данным) собрал более 370 млн грн на банковские счета, связанные с Борисом Баумом.

Не было ли нарушений при освоении собранных средств, закупок масок и других средств защиты по, предположительно, в разы завышенным ценам?

Правда ли приобретенные в качестве гуманитарного груза средства защиты поступали в коммерческие торговые сети?

И не пора ли проверить деятельность Бориса Баума, который без какой-либо официальной должности осваивает многомиллионные фонды, связанные с Офисом президента?

Также мы обращаемся к Офису президента, органам исполнительной власти с просьбой возобновить уплату НДС при ввозе тех медицинских товаров, которые после поступают в сети и продаются, а не бесплатно пополняют запасы больниц. Иначе украинский производитель оказывается в заведомо проигрышных конкурентных условиях.

Подробнее о том, кто такой Борис Баум, можно прочитать здесь. Ранее OBOZREVATEL сообщал: