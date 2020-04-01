Не из-за коронавируса: советник Зеленского назвал причину экономического кризиса

Советник президента Украины экономист Олег Устенко считает, что кризис в мировой экономике был неизбежен – независимо, начался бы он с пандемии коронавируса или без нее.

По его словам, экономика начала падать задолго до того, как началась пандемия. Об этом он сказал в интервью "Стране".

Мировой кризис

Устенко считает, что для этого было три предпосылки.

Все экономические кризисы цикличны и происходят раз в 8-10 лет. От момента кризиса 2008 года прошло 12 лет. По теории цикличности, сейчас должно было что-то произойти.

"Коронавирус – это просто триггер. Если бы не коронавирус, было бы что-то другое. А такие сырьевые страны, как Украина, всегда страдают первыми. Наша задача была к нему подготовиться. Но коронавирус урезал время подготовки", – объяснил советник президента.

Ведущие мировые институты давно предсказывали замедление темпов мирового экономического развития. Они изучали настроение бизнеса в крупных экономиках, а он последнее время высказывал негативные ожидания.

"Все ждали чего-то плохого, инвестировали меньше и осторожнее. И это случилось. А такие малые открытые экономики, как наша, принимают на себя основной удар, так как половина ВВП Украины зависит от экспорта. А падение экспорта приведет к снижению ВВП как минимум на 5%", – сказал Устенко.

Третья предпосылка – геополитика. В последние несколько лет было много точек напряжения: Сирия, Ближний Восток, Афганистан, торговая война США и Китая. Также президент США Дональд Трамп делал резкие заявления в сторону ВТО о том, что организация на протяжении многих лет несправедливо обходилась с США.

"Это противоречит принципам свободной торговли, которые десятилетиями проповедовали сами США. Трамп еще и раскритиковал соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой, которым США всегда гордились. В общем, пока у нас обсуждали, сколько депутатов и за чей счет полетели на форум в Давос, надо было внимательно следить за мыслями Трампа. Они должны были вызвать куда больший интерес", – подытожил Устенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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