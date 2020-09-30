Через день в Украине перестанут принимать часть денег: назван следующий шаг

В Украине с 1 октября 2020 года перестанут принимать монеты номиналом в 25 копеек. Следующий шаг – из оборота выведут банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривня старого образца

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Дело в том, что монеты номиналом 25 копеек сейчас практически невозможно разменять, потому что до этого из оборота изъяли 1, 2 и 5 копеек. К примеру, если цена товара составляет 12 грн 20 копеек, то заплатив 12 грн 25 копеек получить сдачу в 5 копеек будет невозможно. Единственный вариант – рассчитывать картой.

Что касается старых банкнот, то они почти не выполняют свою функцию платежного средства. Сейчас в обращении их около 1,8% от общего количества. В течение трех последних лет их объем в обращении почти не изменился. "То есть граждане ними почти не рассчитываются, эти банкноты не инкассируются и к банкам не поступают. Их изъятие из обращения не нанесет неудобств гражданам, одновременно бизнесу и государству принесет пользу", – поясняют в Нацбанке.

Следующий шаг: бумажные 1 и 2 грн, выпущенные до 2007-го, и старая "железная" гривня

Кроме того, Национальный банк с 1 октября 2020 будет активнее изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и оборотные монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета).

Попадая в банки, они не будут больше возвращаться в оборот, а изыматься и передаваться в Национальный банк. Однако, в отличие от устаревших банкноты и монет номиналом 25 копеек, банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством.

Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально обменивать. В то же время постепенно в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие "серебристые" монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 выпуска.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине Национальный банк второго июня 2020 года ввел в оборот новую сувенирную монету номиналом 10 грн. Монета посвященную совке роскошной (ночная бабочка).