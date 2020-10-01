Фокину передали госдачу, а Ющенко – четырех водителей: что политики-пенсионеры получают из бюджета

Уволенный со скандалом из ТКГ Витольд Фокин больше 20 лет бесплатно жил в шикарной государственной даче, бывший президент Виктор Ющенко получил после своей каденции четырех водителей, горничных, официантов и зарплату до конца жизни, а привилегии Леонида Кучмы несколько раз отменяли и восстанавливали.

О том, что получают политики после выхода на пенсию, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что получают бывшие власть имущие

Витольд Фокин с 1992-го по 2014-й бесплатно проживал в государственной даче №75. Кроме того, украинские налогоплательщики оплачивало ему горничную. Почти 12 лет бывший премьер жил в шикарном особняке и ничего не платил.

После 2014-го большинство политических пенсионеров получило возможность арендовать дачи, а не бесплатно ими пользоваться (большинство, но не все). Витольду Павловичу не повезло, его лишили права пожизненного содержания от государства.

Пятый президент Петр Порошенко своим указом в августе 2014-го забрал ту самую дачу №75 у бывшего премьера.

Кроме того, в отличие от простых украинцев, уже бывший премьер получает пенсию в размере примерно 70% от оклада премьера. А это почти 40 тыс. грн, без учета ограничения по максимальной выплате.

Витольда Фокина сложно назвать самым обеспеченным пенсионером-политиком. Бывший президент Украины Виктор Ющенко получил после своего ухода с должности целый ряд преференций.

Виктор Янукович своим указом одарил бывшего конкурента, а после скрыл свой указ под грифом "для служебного пользования". Итак, Ющенко получил:

ежемесячную зарплату в размере президентской;

оплачиваемый аппарат в составе трех человек;

дачу в Конче-Заспе №29 (сейчас в ней живет Зеленский) на 18 месяцев и дачу №2а пожизненно;

две бесплатные машины и четыре водителя ;

охрану, как у действующего президента;

одного повара, две горничные и два официанта.

Отметим, что такого уровня содержание не получил ни один бывший президент. Вероятно, у Виктора Януковича было особое отношение к Ющенко. Последний, кстати, во время президентской гонки 2010 года активно критиковал и даже обвинял конкурента Януковича Юлию Тимошенко из-за "газовых схем".

Похожий подарок экс-премьер Николай Азаров сделал для бывшего президента Леонида Кучмы. Правда, тогда документ засекретили и до сих пор не обнародовали. Действовал он до прихода к власти Юлии Тимошенко – она своим волевым решением оставила Кучму, который кроме прочего является зятем миллиардера Виктора Пинчука, без государственной поддержки.

Правда, после Тимошенко премьером стал Янукович, он указ о помощи для Кучмы восстановил, и только в 2014-м премьер Арсений Яценюк снова отменил решение.

Лишили особых привилегий и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Такое решение принял пятый президент Порошенко. Он также забрал выплаты, охрану и аппарат у Азарова, Януковича, Лазаренко и других.

Что получает действующий президент

Владимир Зеленский зарабатывает всего 22,5 тыс. грн. Для сравнения, это в два раза ниже, чем заработная плата премьера или почти на 20 тыс. меньше, чем официально получает директор государственного архива-музея литературы и искусства Украины.

Даже с учетом невысокой зарплаты президента вместе с должностью глава государства получает государственную охрану, автопарк, самолет, резиденции и дачи. На одной из них и живет глава государства. Так, еще во времена Януковича для президента приобрели Airbus А-319-115XC. Один полет обходится бюджету в несколько миллионов гривен.

Бесплатно питаться президент может только во время официальных визитов и встреч с иностранными партнерами. За это отвечает предприятие "Гарант сервис". Всего Государственное управление делами (т. н. ДУСя) руководит более 60 предприятиями. Главная их задача – обеспечить работу и отдых президента.

К примеру, государственное предприятие "Чайка" (подчиняется ДУСе) занимается производством молочной и мучной продукции, изготовлением колбасных изделий. После они попадают на стол президента и руководства страны.

В автобазе ДУСи – десятки авто. Так, по данным Prozzorro, несколько лет назад автопарк президента пополнили двумя Mersedes S-класса за 10 млн грн. Миллионы гривен также выделяются на обслуживание машин.

Кроме того, в любой момент президенту готовы предоставить десятки резиденций, дач и комплексов. "Залесье", "Синегора" могли бы легко составить конкуренцию "Межигорью" Януковича. На обслуживание усадеб тратят миллионы гривен ежемесячно.