У главы КСУ нашли долю завода в "ДНР": СМИ опубликовали "пленки Тупицкого"

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий якобы причастен к завладению имуществом энергомеханического завода в городе Зугрэс (с 2014-го контролируется "ДНР") и мог получить свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.

Такое предположение высказали расследователи программы "Схемы", передает "Радио Свобода". Журналисты опубликовали запись разговора Тупицкого, сделанную в октябре 2018 года Генпрокуратурой, СБУ и донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, который сотрудничал с правоохранителями (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Разговор был записан в рамках уголовного производства в отношении другого судьи – бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова (в розыске). Сам Тупицкий тогда был заместителем председателя КСУ.

Сейчас материалы выделены в отдельное уголовное производство Государственного бюро расследований, в котором исследуются уже действия и Тупицкого.

Как следует из разговора, судья знал, что Дрегер может пойти на сделку со следствием, но не знал, что он уже работает на правоохранителей. Нынешний глава КСУ предупреждал бизнесмена, чтобы тот "не занимался х*рней":

Он также говорил, что готов организовать встречу бизнесмена с Татьковым за вознаграждение, и признал, что и сам был в центре "этого вопроса".

По данным журналистов, судья якобы мог получить свою долю через миноритарного владельца завода Бориса Румака.

"Схемы" добавили, что Тупицкий воздержался от комментариев по существу поставленных журналистами вопросов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты сняли с высоты птичьего полета особняк председателя КСУ в городке Васильков под Киевом.

У тещи Тупицкого Ларисы Колпаченко нашли четыре земельных участка с домом под Киевом, хотя она ранее работала фармацевтом.