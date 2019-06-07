Фанат Путина резко высказался в защиту газопровода в обход Украины

Экс-канцлер Германии и глава комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер, заявил, что основной причиной задержки со строительством российского газопровода в обход Украины "Северного потока-2" является давление США на Данию.

Он считает, что американский газ дороже российского и будет плохим выбором для Европы, передает его слова Reuters. Он добавил: проведение выборов в Дании вселяет надежду, что "Северный поток-2" будет завершен вовремя.

"Северный поток-2" - это проект, который может быть введен в эксплуатацию в конце года. Но есть проблема, и это, очевидно, политика Дании. Это связано с политическим давлением США (на Данию) и Украины ", - сказал Шредер.

Дания еще не решила, будет ли она предоставлять разрешение на строительство газопровода, который по плану должен проходить через ее территориальные воды. Ранее министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что российская агрессия против Украины уменьшает шансы того, что Дания выдаст соответствующее разрешение.

"Дания ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы", - заявил Шредер.

Отметим, что срок запуска газопровода перенесли с января 2020 года на его вторую половину. Однако новой отсрочки не ожидается. Об этом заявил финансовый директор оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

"Планируем ввести (газопровод в эксплуатацию) в 2020 году. Все зависит в настоящее время от правительства Дании. Надеемся, что своевременно получим разрешение", – сказал Коркоран.

При этом, как заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия не видит препятствий по выдаче Данией разрешения на строительство газопровода, несмотря на то, что США прикладывают серьезные усилия по остановке проекта.

"Мы знаем, что США прикладывают серьезные усилия для того, чтобы остановить реализацию этого коммерческого проекта. Мы считаем, что разрешение (Дании) должно быть дано, никаких препятствий для этого нет", - сказал российский министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, друг российского президента Владимира Путина Шредер активно распространяет в Германии тезис о том, что Украина якобы сама виновата в том, что на Донбассе идет война.

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