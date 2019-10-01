"Фактов недостаточно": Германия рассказала о судьбе санкций против России

Германия расценивает обмен пленными между Россией и Украиной и снижение напряженности в районе Станицы Луганской как положительные и обнадеживающие сигналы.

Однако их недостаточно, чтобы начать отмену европейских санкций против Кремля из-за аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на Востоке Украины, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает DW.

Он заявил, что Германия приветствовала обмен пленными и освобождение режиссера Олега Сенцова, а также украинских моряков, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе. При этом Зайберт подчеркнул, что Москва должна была сделать это давно.

Вторым положительным моментом Берлин считает достигнутый несколько недель назад прогресс в районе Станицы Луганской. Но, по его словам, этих двух фактов недостаточно, чтобы инициировать процесс отмены санкций ЕС.

"Позиция правительства ФРГ остается неизменной: необходимы существенные положительные сдвиги в деле реализации минских договоренностей, чтобы начинать думать об отмене санкций", – подчеркнул Зайберт.

Существенными положительными сдвигами он назвал стабильное соблюдение режима прекращения огня вдоль линии и отвод от нее тяжелых вооружений.

Позиция правительства ФРГ остается неизменной: необходимы существенные положительные сдвиги в деле реализации минских договоренностей

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против Россиина полгода, до 31 июля 2019-го.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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