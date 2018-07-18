Евросоюз одобрил санкции против строителей Крымского моста

Послы стран-членов Евросоюза одобрили решение о введении индивидуальных санкций против шести лиц, причастных к незаконному строительству Крымского моста.

Как сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook, решение было принято на саммите Украина-ЕС в среду, 18 июля.

По словам главы государства, такое решение свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации полуострова.

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"Спасибо нашим союзникам за солидарность и поддержку Украины в противодействии российскому агрессору!" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были озвучены огромные потери Украины от моста через Керченский пролив.