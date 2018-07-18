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МирСпорт

Евросоюз одобрил санкции против строителей Крымского моста

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Послы стран-членов Евросоюза одобрили решение о введении индивидуальных санкций против шести лиц, причастных к незаконному строительству Крымского моста.

Как сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook, решение было принято на саммите Украина-ЕС в среду, 18 июля.

По словам главы государства, такое решение свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации полуострова.

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"Спасибо нашим союзникам за солидарность и поддержку Украины в противодействии российскому агрессору!" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были озвучены огромные потери Украины от моста через Керченский пролив.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия КрымаСанкции против России
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объекты
Крымский мостКерченский мостЕвропейский Союз
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Спасибо нашим союзникам за солидарность и поддержку Украины в противодействии российскому агрессору" А не далее, как вчера Украина выклянчивала у российского агрессора сохранение транзита агрессорского газа через свою территорию, балаболы дешёвые
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
После продления санкций меня тошнит, а с введением новых я конкретно блюю на головы кастрюлькиных
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Gordon Yury
Gordon Yury
Рябинин Владимир, и это здорово - еще одного вывернет наизнанку... Толи еще будет!
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Русский Солдат
Русский Солдат
Это просто жах!
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