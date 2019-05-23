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"Евробляхи" в Украине: озвучен прогноз о новых скидках для владельцев

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Водителям авто на еврономерах в Украине могут вновь продлить льготный период растаможки своих автомобилей.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV автоюрист Владимир Караваев, комментируя вступивший в силу закон, который переносит введение штрафов за нарушение Таможенного кодекса "евробляхерами" на 90 дней – до 24 августа.

"Я не исключаю, что будет еще одна отсрочка – может быть на три месяца, может на полгода – только для того, чтобы урегулировать этот вопрос окончательно. "Окончательно" означает, что стоимость растаможки надо сделать такой, чтобы автомобиль стал доступным", – отметил Караваев.

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По мнению автоюриста, государство понесет убытки от снижения стоимости растаможки, однако эти потери можно компенсировать эффективной борьбой с коррупцией.

"Надо садиться и все тщательно считать. С одной стороны, мы понимаем, что будут потери в бюджете и в Пенсионном фонде. Но с другой стороны, у нас разворовывается Дорожный фонд, который формируется за счет того, что мы заправляем бензин. 23% стоимости бензина – это наполнение Дорожного фонда. Если все это сопоставить, то потери государства в целом от такого разворовывания гораздо выше, чем растаможка даже по нулевой ставке", – отметил эксперт.

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Также Караваев выразил убеждение, что всю сферу обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе вопрос растаможки, надо передавать в компетенцию Совета нацбезопасности и обороны, "потому что это уже вопрос внутренней безопасности".

"Евробляхи" в Украине: озвучен прогноз о новых скидках для владельцев

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада продлила льготный период для растаможки машин на еврономерах с 22 мая до 24 августа.

После окончания льготного периода водителей ждут штрафы:

  • за вождение машины на еврономерах – 8 500 грн;

  • повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

  • если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

  • от 1 до 10 суток – 340 грн;

  • от 10 до 20 суток – 8 500 грн;

  • от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

  • от 30 суток – 170 000 грн.

Также "евробляхеры" лишатся права заниматься коммерческой деятельностью, например, работать в службах такси.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАвто на еврономерах
Персона
Владимир Караваев
Место
Украина
Теги
ЕвробляхиЕврономера
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