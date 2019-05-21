"Это атака!" Россия забила тревогу из-за удара США по газопроводу Путина

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал попытку заблокировать строительство проекта "Северный поток-2" атакой на Европу.

"Попытки не допустить завершения "Северного потока-2". Очень жаль, потому что фактически была предпринята попытка атаковать оставшиеся основополагающие элементы европейского порядка, безопасности и стабильности", – сообщил Грушко на европейской конференции дискуссионного клуба "Валдай" в Вене, передают "РИА Новости".

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства "Северного потока-2", несмотря на возможные санкции США.

"Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива", – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков также считает, что российский газовый проект в интересах обеспечения энергобезопасности Европы.

"Он в коммерческих интересах европейских производителей, в первую очередь – Германии, и он не имеет никакого отношения к политике. Неоднократно Владимир Путин заявлял, что любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта, являются ничем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем давно уже занимаются США", – резюмировал Песков.

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Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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