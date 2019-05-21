"Это атака!" Россия забила тревогу из-за удара США по газопроводу Путина

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал попытку заблокировать строительство проекта "Северный поток-2" атакой на Европу.
"Попытки не допустить завершения "Северного потока-2". Очень жаль, потому что фактически была предпринята попытка атаковать оставшиеся основополагающие элементы европейского порядка, безопасности и стабильности", – сообщил Грушко на европейской конференции дискуссионного клуба "Валдай" в Вене, передают "РИА Новости".
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства "Северного потока-2", несмотря на возможные санкции США.
"Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива", – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.
Песков также считает, что российский газовый проект в интересах обеспечения энергобезопасности Европы.
"Он в коммерческих интересах европейских производителей, в первую очередь – Германии, и он не имеет никакого отношения к политике. Неоднократно Владимир Путин заявлял, что любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта, являются ничем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем давно уже занимаются США", – резюмировал Песков.
В Кремле раскритиковали попытку США заблокировать строительство проекта "Северный поток-2"
Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.
Россия прокладывает газовые маршруты в обход Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок в Газовую директиву ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающий усиление требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
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