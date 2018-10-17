Что делать, если нет горячей воды: в КГГА озвучили рецепт

В Киеве уже начали включать подачу горячей воды домохозяйствам. Если же у кого-то возникнут проблемы с её получением, нужно помнить - телефонные звонки с жалобами неэффективны.

Об этом ObozTV рассказал директор департамента социальной политики Киевской городской администрации Юрий Крикунов. По его словам, в первую очередь киевлянам следует обращаться с официальной жалобой к управляющей компании.

"А если есть какие-то проблемы, потому что мы понимаем, что не всегда управляющая компания хочет фиксировать что что-то не работает, значит надо обращаться к депутатам местного совета, соседям, ОСМД, составлять акты", - пояснил Крикунов.

Он уточнил, что пока нет бумаги - говорить не о чем. И хотя звонки на горячую линию 1551 - это замечательно, но для того, чтобы что-то возместить, или за что-то не платить, если услуга не была получена, нужно иметь доказательства.

"А звонок по телефону не является доказательством, потому что его некуда приложить. Акт - это доказательство" - подчеркнул чиновник.

По мнению Крикунова сегодня весьма активно работает киевский депутатский корпус. Соответственно, ещё одним вариантом решения проблемы будет обращение к депутатам местного совета.

"Если вы достучались до депутатской приемной, то с этого момента ваша забота существенно уменьшится, потому что депутат уже знает, как эту ситуацию решать. Например, если он будет присутствовать при составлении акта - это уже легитимизация этого акта", - резюмировал он.

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