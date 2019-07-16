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ЕС жестко ударил санкциями по союзнику Путина: страна гневно отреагировала

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Совет ЕС на уровне глав МИД одобрил санкции против Турции из-за проведения Анкарой геологоразведочного бурения у берегов Кипра.

Санкции, в частности, предполагают сокращение финансовой помощи Турции как кандидату на вступление в ЕС, а также урезание займов в рамках кредитного механизма Европейского инвестиционного банка, передает DW (новость дополнена подробностями).

Кроме того, в Брюсселе приняли решение о замораживании переговоров по всеобъемлющему соглашению о воздушном сообщении с Анкарой и об отказе от ряда встреч с высокопоставленными турецкими политиками.

Также в отношении Анкары возможны дальнейшие "адресные меры", если Турция продолжит геологоразведку, отмечалось в проекте постановления. Текст документа был одобрен 15 июля без изменений, имеющих непосредственное отношение к работам на шельфе.

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"Провокации Турции для всех нас неприемлемы, в этом вопросе мы — на стороне Кипра", — заявил государственный министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот.

Санкции ЕС

Санкции ЕС

day.kyiv.ua

По мнению Брюсселя, Турция проводит буровые работы по добыче нефти и газа у побережья Кипра незаконно. Анкара с 1974 года считает воды возле оккупированной северной части Кипра своей территорией, в ЕС полагают, что они принадлежат республике. О подготовке санкций участники саммита ЕС предупреждали еще 20 июня.

Позже Министерство иностранных дел Турции отреагировало на санкции Европейского союза, передает "РБК-Украина".

Как заявили в Турции, европейские санкции не повлияют на ее деятельность, связанную с добычи газа в восточной части Средиземного моря. Более того, Анкара собирается еще больше активизировать свою газодобывающую деятельность.

"Решение, принятое Советом ЕС вчера (15 июля. — Ред.), не повлияет на решимость нашей страны продолжать работы по добыче углеводородов в восточной части Средиземного моря", — говорится в заявлении МИД.

В турецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что геологоразведочные работы вблизи кипрского побережья проводятся "для защиты своих прав на континентальном шельфе", а также "для защиты прав турок-киприотов, которые являются совладельцами ресурсов острова".

Как сообщал OBOZREVATEL, Палата представителей Соединенных Штатов приняла поправку к оборонному бюджету на 2020 год, включающую запрет проводить какие-либо сделки с российским госдолгом. Авторы соответствующей инициативы – демократы из Калифорнии Максин Уотерс и Брэдли Шерман.

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Место
Турция
Теги
санкции Евросоюз
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну да ну да...член НАТЫ и союзник Путина.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Европейские либералы. И чем пророссийские греки греческой части Кипра лучше пророссийского Эрдогана? Пророссийскую часть греческого Кипра взяли в ЕС, а Турции ставят неприемлимые для Турции условия вступления в ЕС. По-моему, будет лучше если этот до тошноты либеральный ЕС развалится. В ЕС Украину поддерживают по сути только Польша и Прибалтийские государства, а Турцию вообще никто не пддерживает. Какие требования ставит ЕС? Чтобы разрешили гей-парады проводить, чтобы дали особый статус "русскоязычным украинцам" в Украине, "курдоязычным туркам" в Турции. Эти требования бьют по государственной безопасности этих стран, делают их более уязвимыми для той же России. По-моему, не нужно так рваться в до тошноты либеральный ЕС ни Украине, ни Турции.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не понял, Турция теперь не союзник Украины? Как же так???
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La Quello
La Quello
Себостьян Прейро, Сбившие сели, вместе с готовившими госпереворот! Рука руку моет там, не тешь себя скороразвальными мыслями...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Себостьян Прейро, И что то турки про Крым украинский не вспоминают?
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