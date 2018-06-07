ЕС раскритиковал RAB-тарифы в Украине

Секретариат Энергетического сообщества Европейского Союза рекомендовал Национальной комиссии по энергетике и коммунальным тарифам внести изменения в методику расчета RAB-тарифов в Украине.

"Одним из ключевых принципов для каждой тарифной методологии является обеспечение того, чтобы тарифы были недискриминационными, справедливо учитывали интересы инвесторов и потребителей, а также отражали экономически обоснованные расходы", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Представители Энергосообщества отмечают, что нынешняя методология расчета RAB-тарифов в Украине не полностью соответствует этим принципам.

Кроме того, она допускает возможность непредвиденной прибыли для операторов.

Напомним, с 1 апреля 2018 года Нацкомиссия сможет устанавливать новые RAB-тарифы для облэнерго. При этом энергокомпании должны соответствовать ряду критериев, а регулятор будет решать, какие облэнерго получат новый тариф, а какие продолжат работать по старой схеме "затраты+".

Как сообщал OBOZREVATEL, в расчетах НКРЭКУ говорится, что тарифы на электроэнергию для украинцев должны быть на 49% выше.