ЕС подготовил ответный удар в торговой войне с США

ЕС введет ответные меры на пошлины США на европейскую сталь и алюминий.

"США не оставляют нам выбора, кроме как обратиться во Всемирную торговую организацию и ввести дополнительные пошлины на ряд американских товаров", – заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Bloomberg.

В частности, ответные меры Европы коснутся американских товаров на сумму в 3,3 млрд долларов.

"Мы будем защищать интересы ЕС в полном соответствии с международными правилами торговли", – подчеркнул Юнкер.

В списке товаров, на которые могут распространиться ограничения, попали мотоциклы Harley Davidson и американский бурбон.

В компании-производителе мотоциклов, в свою очередь, отметили, что такое решение Европейского Союза окажет значительное влияние на продажи Harley Davidson, а также на поставщиков и клиентов организации.

Напомним, накануне Минфин США объявил, что американский президент Дональд Трамп 1 июня введет 25% пошлины на импорт стали и 10% на импорт алюминия из стран ЕС, Канады и Мексики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп призвал Германию отказаться от проекта "Северный поток-2". Если Берлин прекратит поддержку российского газопровода, то Вашингтон начнет обсуждения с Брюсселем по новому торговому соглашению.