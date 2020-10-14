ЕС поддержал санкции против граждан России из-за Навального
Ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации
Решение о введении санкций поддержали в Комитете постоянных представителей государств ЕС
Ограничительные меры могут задеть в том числе офицеров Главного управления Генштаба ВС РФ
Послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации. Об этом в Twitter сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
По словам дипломата, решение о введении санкций поддержали в Комитете постоянных представителей государств ЕС.
Напомним, что Германия и Франция готовят пакет санкций против России из-за отравления Алексея Навального. Ограничительные меры могут задеть в том числе офицеров Главного управления Генштаба ВС РФ, более известного как ГРУ (Главное разведывательное управление).
Санкциями предлагается запретить им въезд в Евросоюз, а также заморозить активы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский оппозиционер был отравлен 20 августа. Из России его направили в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Министр иностранных дел Германии заявил, что Евросоюз обязательно введет против России санкции, если ОЗХО подтвердит данные об отравлении Навального "Новичком".
Организация проверила выводы, сделанные экспертами в Германии, Швеции и Франции, и подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", не включенных в приложение к Конвенции о запрещении химоружия.
Навальный заявил, что уверен в том, что его отравление было организовано с подачи президента РФ Владимира Путина.