ЕС поддержал санкции против граждан России из-за Навального

Послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации. Об этом в Twitter сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам дипломата, решение о введении санкций поддержали в Комитете постоянных представителей государств ЕС.

Напомним, что Германия и Франция готовят пакет санкций против России из-за отравления Алексея Навального. Ограничительные меры могут задеть в том числе офицеров Главного управления Генштаба ВС РФ, более известного как ГРУ (Главное разведывательное управление).

Санкциями предлагается запретить им въезд в Евросоюз, а также заморозить активы.

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