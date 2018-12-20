Со сбежавшего в Россию Азарова внезапно сняли санкции: что известно

Европейский суд аннулировал санкции, которые были наложены на беглого экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

Суд также обязал ЕС возместить расходы на судебную процедуру австрийским адвокатам Азарова – Александеру Еггеру и Габриэлю Лански, сообщает "Радио Свобода".

"Следует возместить расходы как на рассмотрение в первой инстанции, так и нынешнюю апелляцию", – призвал суд Совет Евросоюза.

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В 2014 году Совет ЕС внес Азарова в санкционный список, а его активы были заморожены на основе утверждений правительства Украины. Согласно решению Европейского суда, бывший премьер был лишен надлежащей правовой процедуры.

Украина направила в Брюссель обвинения против Азарова, который тогда вместе с бывшим президентом Виктором Януковичем бежал в Россию, в тяжелых преступлениях. В частности, речь шла о присвоении активов государственных энергетических компаний и получении взяток за назначения на должности.

Однако европейские юристы заявляют, что Совет ЕС должен был проверить, принималось ли это решение с учетом прав на защиту и на эффективное юридическое сопровождение.

Николай Азаров

Суд добавляет, что "Совет ЕС обязан при принятии ограничительных мер придерживаться основных прав, которые являются неотъемлемой частью правового порядка ЕС".

Адвокат Еггер назвал решение евросуда решающим для будущего режима санкций и заявил, что Азаров также добивается прогресса в противостоянии обвинению со стороны Киева в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.

По словам юриста, из-за опасений относительно личной безопасности, его подзащитный не намерен покидать Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему премьер-министру и его сыну – экс-нардепу Алексею Азарову в получении взятки в сумме более 140 млн гривен.

Речь идет о получении в 2010 году денег за назначение на должность первого вице-премьер-министра. Азаровых подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины.