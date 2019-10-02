Зеленский встретился с руководством Нацбанка: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук встретились с руководством НБУ и обсудили финансово-экономическое развитие государства.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. "В ходе совещания обсуждали ряд вопросов, в частности, о макроэкономической ситуации в стране, о создании условий для повышения доступности кредитования и о результатах работы миссии МВФ", – сказали в КМУ.

Также Зеленский, Гончарук и руководство Нацбанка обсудили шаги по согласованию политики правительства и НБУ с акцентом на независимость каждого из институтов. Правительство и НБУ в ближайшее время подпишут Меморандум о координации политик.

"Правительство Украины продолжит реализовывать макроэкономические реформы, которые проводились в последние годы. В то же время экономика восстанавливается, инфляция снижается. И НБУ много сделал для этого. Убежден, что совместными усилиями мы сможем приумножить эти результаты и создать условия для ускорения экономического роста", - прокомментировал Гончарук.

Он добавил, что независимость НБУ – один из маркеров этого роста, и правительство будет всячески поддерживать это.

Зеленский встретился с руководством Нацбанка kmu.gov.ua

Зеленский встретился с руководством НБУ

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