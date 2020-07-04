Зеленский в Одесской области открыл стадион, который не ремонтировали с 1979 года
Зеленский открыл школьный стадион в Южном. Фото: коллаж Обозревателя
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии реконструированного стадиона школы №1 города Южного в Одесской области.
Восстановление стадиона осуществлено в рамках программы "Большое строительство". Ремонт на спортивной площадке проведено впервые с 1979 года, когда была построена школа. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
Реконструкция, в частности, включает обустройство футбольного поля с покрытием из искусственной травы, игровых площадок с полиуретановым покрытием, беговых дорожек, площадки с уличными тренажерами, столов для настольного тенниса, полосы препятствий.
Теперь две школы, расположенные рядом со стадионом, смогут одновременно проводить соревнования.
Зеленский открыл отремонтированный стадион школы в пгт. Южном Офис президента Украины
Строят мост и ремонтируют дороги
Глава "Укравтодора" Александр Кубраков сказал, что в рамках "Большого строительства" планируют сдать мост через Хаджибейский лиман. Это долгострой, который сводится уже 12 лет. До мая следующего года мост будет полностью готов.
"Сейчас работает подрядная организация, планируем в конце августа – в начале сентября открыть первую половину – три полосы. Весной следующего года планируем полностью открыть, и тогда все шесть полос работать", – сообщил глава "Укравтодора".
Планы по ремонту по программе "Большая стройка" Офис президента Украины
Второй крупный объект региона – трасса М-05 Киев – Одесса.
"Уже подписано кредитное соглашение с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком, сейчас разрабатывается проектная документация. Это будет капитальный ремонт 314 километров от Одессы, а дальше идет нормальная дорога. Строительство начинается в следующем году", – отметил Александр Кубраков.
Еще одна важная трасса для области – это Р-33, которая соединит шесть районов. Протяженность дороги в Одесской области – 110 км.
"Уже есть первые участки, которые мы ввели в эксплуатацию. В этом году планируется сделать 50 км", – сказал глава Укравтодора.
В Одесской области в 2020 году в рамках программы "Большая стройка" будет восстановлено 163 км дорог государственного значения.
Как сообщал OBOZREVATEL, близится к завершению ремонт важнейшей для Запорожской области трассы национального значения Н-30 Васильевка - Бердянск, ведущей к портам и курортам Приазовья.