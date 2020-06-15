Зеленский поручил купить электрички с вентиляцией против коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству инфраструктуры закупить электрички с хорошими системами вентиляции. Это должно снизить риск заражения пассажиров коронавирусом.

Об этом он сказал во время совещания по предотвращению распространения коронавируса, говорится на сайте главы государства.

"Президент поставил задачу министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда, которые будут иметь хорошую систему кондиционирования и вентиляции, чтобы уменьшить риски инфицирования", – говорится в сообщении.

При этом по состоянию на утро понедельника, 15 июня, в Украине официально подтверждено 31 810 случаев коронавирусной инфекции. Из них 656 было обнаружено за минувшие сутки.

Всего от COVID-19 в стране умер 901 человек (+12 в сутки), а 14 253 пациента (+171) полностью побороли болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали фото переполненной электрички Киев – Нежин, где пассажиры ехали с нарушением карантинных мероприятий.

Журналист Александр Позвоночник пожаловался на плохой сервис "Укрзалізниці", назвав три провалы компании во время его поездки в Славянск.