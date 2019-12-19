В Украине проверят всех пенсионеров: Зеленский подписал важный закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о верификации (проверке) пенсий, субсидий, пособий, стипендий и других социальных выплат.

Информация об этом появилась на сайте главы государства. "Это будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения, повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер государственных выплат", – отмечается в сообщении.

Кого и как будут проверять

Проверке будут подлежать пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, другие выплаты, осуществляемые за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

В ходе верификации появится возможность отсеять тех, кто получает помощь от государства незаконно, и направлять бюджетные средства тем, кому они действительно нужны.

Проверку будет проводить Минфин. Для этого создадут специальную онлайн-платформу, где соберут всю доступную из государственных реестров информацию об украинцах.

Законом предполагается осуществления трех видов верификации:

превентивная – в период, когда гражданин только обращается за предоставлением госпомощи;

текущая – все время, пока человек получает помощь от государства. Если во время получения госпомощи человек откроет счет на круглую сумму или же совершит покупку на сумму свыше 50 тыс. гривен, его лишат выплат.

ретроспективная – предполагает проверку тех, кто уже не получает деньги от государства. Например, человек нашел работу и больше не нуждается в выплате по безработице.

minfin.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило много доступа к личным данным граждан.

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