Зеленский – о земельной реформе: за 30 лет через серые схемы украли 5 млн га

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 30 лет политики, которые выступали против введения рынка земли, использовали серые схемы для ее разворовывания.

В интервью украинским телеканалам глава государства отметил, что из 7 млн га сельскохозяйственной земли в государственной собственности осталось всего 2 млн га, сообщается на сайте Офиса президента.

"Политики старого поколения много лет пугали украинцев земельной реформой, не давая людям возможность свободно распоряжаться своей землей. За это время из 7 млн га сельскохозяйственных земель в государственной собственности осталось чуть больше 2 млн га, еще 5 млн га просто украли", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что часть людей, причастных к разворовыванию земли, сейчас находятся в Верховной Раде.

"Они не хотели, чтобы мы проводили земельную реформу. А что – плохо, что мы отдали людям возможность распоряжаться землей?" – сказал он.

Президент добавил, что на прошлой неделе он подписал указ о передаче 2 млн га земли в коммунальную собственность и теперь территориальные общины смогут направить средства от ее использования на свое развитие.

Кроме того, Зеленский рассказал, что назначение главы Госгеокадастра вызвало большое сопротивление: были ежедневные угрозы и звонки.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко предложил возвращать земли, которые были выведены в частную собственность, выплачивая первому их владельцу компенсацию в размере 50 тысяч гривен за 2 га.