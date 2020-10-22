Зеленский – о земельной реформе: за 30 лет через серые схемы украли 5 млн га
Президент Украины рассказал об угрозах при назначении главы Госгеокадастра
По его словам, при запуске рынка земли было огромное давление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 30 лет политики, которые выступали против введения рынка земли, использовали серые схемы для ее разворовывания.
В интервью украинским телеканалам глава государства отметил, что из 7 млн га сельскохозяйственной земли в государственной собственности осталось всего 2 млн га, сообщается на сайте Офиса президента.
"Политики старого поколения много лет пугали украинцев земельной реформой, не давая людям возможность свободно распоряжаться своей землей. За это время из 7 млн га сельскохозяйственных земель в государственной собственности осталось чуть больше 2 млн га, еще 5 млн га просто украли", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что часть людей, причастных к разворовыванию земли, сейчас находятся в Верховной Раде.
"Они не хотели, чтобы мы проводили земельную реформу. А что – плохо, что мы отдали людям возможность распоряжаться землей?" – сказал он.
Президент добавил, что на прошлой неделе он подписал указ о передаче 2 млн га земли в коммунальную собственность и теперь территориальные общины смогут направить средства от ее использования на свое развитие.
Кроме того, Зеленский рассказал, что назначение главы Госгеокадастра вызвало большое сопротивление: были ежедневные угрозы и звонки.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко предложил возвращать земли, которые были выведены в частную собственность, выплачивая первому их владельцу компенсацию в размере 50 тысяч гривен за 2 га.