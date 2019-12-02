"Заставляют прогибаться!" Россия призвала Европу обойти санкции США

В России заявили, что будущие американские санкции против компаний, которые строят газопровод "Северный поток-2", незаконны, а потому призвали европейцев их обходить.
Об этом сказал первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает RT. Он считает, что США требуют от Европы отказаться от российского газа.
"Это намерение – абсолютно незаконное, поскольку налицо, по сути, нездоровая конкуренция. Американцы пытаются заставить европейцев отказаться от дешёвого российского газа, а самое главное – от надёжного поставщика, и подсадить всех на свой сжиженный газ. Я считаю, это недопустимо", – сказал Джабаров.
Сенатор уверен, что "американцы, с использованием политических инструментов, заставляют страны прогибаться под себя".
"Это говорит о том, что американцев не интересует благополучие Европы и её безопасность. США интересует только сохранение власти над этими странами и коммерческий интерес. Я думаю, что европейцы мудрые и найдут способ обойти санкции", – добавил Джабаров.
В России отреагировали на санкции
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.
Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".
Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.
Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании. Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.
Однако 30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.
Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза. Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода, независимого от компании, поставляющей ему газ.
Конгресс США планирует ввести санкции против компаний из Германии и Швейцарии, которые занимались строительством трубопровода "Северный поток-2". Ограничения могут вступить в силу уже до католического Рождества, 25 декабря.
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