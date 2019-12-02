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2 декабря • обновлено в 22:15
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/ Рынки и компании

"Заставляют прогибаться!" Россия призвала Европу обойти санкции США

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В России заявили, что будущие американские санкции против компаний, которые строят газопровод "Северный поток-2", незаконны, а потому призвали европейцев их обходить.

Об этом сказал первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает RT. Он считает, что США требуют от Европы отказаться от российского газа.

"Это намерение – абсолютно незаконное, поскольку налицо, по сути, нездоровая конкуренция. Американцы пытаются заставить европейцев отказаться от дешёвого российского газа, а самое главное – от надёжного поставщика, и подсадить всех на свой сжиженный газ. Я считаю, это недопустимо", – сказал Джабаров.

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Сенатор уверен, что "американцы, с использованием политических инструментов, заставляют страны прогибаться под себя".

"Это говорит о том, что американцев не интересует благополучие Европы и её безопасность. США интересует только сохранение власти над этими странами и коммерческий интерес. Я думаю, что европейцы мудрые и найдут способ обойти санкции", – добавил Джабаров.

В России отреагировали на санкции

В России отреагировали на санкции

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Северный поток-2 Санкции против России
Место
Россия
Теги
санкции транзит газа Северный поток - 2
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
дак вся политика,колорпати и прочие бардаки по миру,и есть специфическая конкуренция,а базар за демократию и прочие шняги,это развод для лошариков.
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Хо Хол
Хо Хол
Надо отменять транзит чтоб давить москальскую гадину!
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