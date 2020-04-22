Заробитчан не выпустят на работу за границу – Шмыгаль

Правительство Украины не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину, обратно на работу за границу.

Даже при условии, что другие страны специально для них будут ослаблять карантинные ограничения и помогать с выездом. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

Работа за границей

По его словам, это очень квалифицированная рабочая сила, которая имеет высокую производительность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку. А потому в интересах государства привлечь таких людей к открытию бизнеса дома.

"И поэтому мы сегодня, в первую очередь, говорим о создании новых рабочих мест, а, во вторую очередь, параллельно, о том, что мы будем кредитовать малый и средний бизнес под очень выгодные условия. С минимальной процентной ставкой на длительный срок и с возможной отсрочкой выплаты тела кредита, чтобы это был действительно такой начальный кредит", – объяснил премьер.

Дадут дешевые деньги

По его словам, Кабмин сейчас с Минэкономики и банкирами готовит новую программу дешевого кредитования – "Новые деньги".

"Также есть несколько программ для поддержки и стимуляции уже существующего бизнеса, чтобы сохранить рабочие места. То есть для тех людей, которые вернулись с заработков, которые хотят и могут начать свое дело в Украине, мы и будем создавать эти условия", – сказал Шмыгаль.

Пытались вывозить самолетами

Он добавил, что в некоторых странах Европы работодатели-аграрии организовывали чартерные авиарейсы, чтобы перевозить рабочую силу из других стран. Но Украина будет пытаться задействовать заробитчан дома.

"Переговоров о том, чтобы вывезти куда-то людей на работы, мы не вели и не ведем. Ни на официальном, ни на неофициальном уровне. Даже на уровне между частными компаниями мне не известно о таком", – подытожил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 марта Германия упростила правила трудоустройства для украинцев. Теперь граждане Украины с дипломом или квалификацией и опытом работы, а также со знанием языка могут приехать в Германию и в течение полугода искать там работу

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