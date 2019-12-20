Аваков приказал закрыть все игорные заведения в Украине до 16:00

Министр МВД Арсен Аваков приказал закрыть все игорные заведения Украины до 16.00 пятницы, 20 декабря.

Распоряжение касается клубов, "лотерей" и других мест, где ведутся азартные игры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. "Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", – заявил министр.

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В МВД сообщили. что за ночь с четверга на пятницу полиция закрыла 152 объекта игорного бизнеса, которые считались незаконными. Приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 миллионов гривен.

МВД

МВД

МВД

В МВД сообщили, что деятельность 8 подпольных казино прекращена в городах Киев, Днепр, Харьков и Запорожье и 7 залов для игры в покер – в Луцке, Кропивницкому, Львове, Николаеве, Херсоне и Чернигове. В этих заведениях игроки во время турнира пользовались "кешевымы" фишками, то есть они имели денежный номинал и в дальнейшем обменивались на реальные деньги. Стоимость "входного билета" в казино и покерных залов могла стоить несколько тысяч долларов США.

МВД

МВД

Аваков отдал приказ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский заявил, что легализует азартный бизнес в Украине. "Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – сообщил глава государства.

Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

Кабинет министров на заседании в пятницу, 20 декабря, принял постановление о начале масштабной борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Украине.

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