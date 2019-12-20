Главная Новости
20 декабря • обновлено в 13:40
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Аваков приказал закрыть все игорные заведения в Украине до 16:00

1.1т
Читать материал на украинском

Министр МВД Арсен Аваков приказал закрыть все игорные заведения Украины до 16.00 пятницы, 20 декабря.

Распоряжение касается клубов, "лотерей" и других мест, где ведутся азартные игры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. "Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", – заявил министр.

Новости
Путин встретился с Медведчуком и выдвинул Украине ультиматум по газу

В МВД сообщили. что за ночь с четверга на пятницу полиция закрыла 152 объекта игорного бизнеса, которые считались незаконными. Приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 миллионов гривен.

Аваков приказал закрыть все игорные заведения в Украине до 16:00

МВД

Аваков приказал закрыть все игорные заведения в Украине до 16:00

МВД

Аваков приказал закрыть все игорные заведения в Украине до 16:00

МВД

В МВД сообщили, что деятельность 8 подпольных казино прекращена в городах Киев, Днепр, Харьков и Запорожье и 7 залов для игры в покер – в Луцке, Кропивницкому, Львове, Николаеве, Херсоне и Чернигове. В этих заведениях игроки во время турнира пользовались "кешевымы" фишками, то есть они имели денежный номинал и в дальнейшем обменивались на реальные деньги. Стоимость "входного билета" в казино и покерных залов могла стоить несколько тысяч долларов США.

Аваков приказал закрыть все игорные заведения в Украине до 16:00

МВД

Аваков приказал закрыть все игорные заведения в Украине до 16:00

МВД

Аваков отдал приказ

Аваков отдал приказ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Легализация казино в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Легализация казино в Украине Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Александр Аваков
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
6
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
У Авакова-то законные! Рухлядь смехотворная!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги