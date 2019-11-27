Задержка с выплатами на ребенка: в Кабмине приняли решение

Кабинет министров направил 1,4 млрд гривен на выплату больничных в 2019 году.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства в среду, 27 ноября, в Facebook. "Сегодня Правительство направило дополнительные 1,4 миллиарда гривен на выплату в 2019 году больничных: по временной потерей трудоспособности и в связи с беременностью и родами", – сказано в сообщении.

Там добавили, что часть денег пойдет на компенсацию расходов на погребение. Это предусматривает увеличение Фонда социального страхования.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале заявил, что сумма задолженности по больничным превысила 1 миллиард гривен. Он сообщил, что потребовал провести служебную проверку, выявить виновных и привлечь их к ответственности. По его словам, премьер-министр Алексей Гончарук пообещал сделать это и анонсировал смену руководства Фонда социального страхования.

Алексей Гончаренко

Как сообщили в пресс

Выплаты по больничным

Как сообщал OBOZREVATEL, Фонд соцстрахования в среду, 20 ноября, приостановил пересчет средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам людям, у которых есть страховка. В Минсоце заявили – ФССУ захватили рейдеры.

Фонд социального страхования Украины с четверга, 21 ноября, возобновил выплаты больничных и декретных.

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