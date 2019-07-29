За Крымский мост: у Зеленского заявили о подготовке нового удара по РФ

Команда президента Владимира Зеленского рассматривает ужесточение и введение новых крымских санкций. В частности, речь идет о принятии ограничений против тех компаний, которые принимали участие в строительстве Крымского моста.

Об этом заявил представитель президента по Крыму Антон Кориневич, передает "Сегодня". "У Украины действительно не было возможности не допустить строительства так называемого "крымского моста". С другой стороны, мы знаем о том, что в правоохранительных органах, в прокуратуре АРК, открыто уголовное производство в отношении незаконности строительства этого моста, в частности нанесении вреда экологии акватории Черного и Азовского морей. И мы также знаем о привлечении определенных иностранных компаний к строительству этого моста", – сказал Кориневич.

Крымский мост КП в Крыму

Представитель президента считает, что необходимо вопрос крымских санкций обсудить очень серьезно на уровне Украины, возможно, внести изменения в законодательство: например, "о привлечении к ответственности за невыполнение санкций, чтобы западные партнеры понимали, что Украина будет реагировать на такие вещи".

"Думаю, сейчас есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить. Украина делала то, что могла делать в той ситуации. Но могли ли мы действительно не допустить строительства этого моста? Наверное, нет", – добавил он.

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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