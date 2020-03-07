Ключевыми задачами для нового главы правительства в экономике является повышение доступности кредитов для промышленности, открытие внешних рынков для украинских производителей и запрет импорта российской электроэнергии.

Об этом заявил экс-премьер Арсений Яценюк в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"По экономике номер один – это кредитование. Номер два, о чем вы сказали, – это внешние рынки. И номер три – вы должны начать переговоры с Европейским Союзом о промышленном безвизе. Мы добились безвиза для граждан. Добейтесь того же безвизового режима для украинской промышленности. Энергетика. Я вас прошу, остановите наконец-то поставки российской и белорусской электроэнергии в Украину", – сказал Яценюк.

По его мнению, Россия намеренно поставляет ток на наш рынок по демпинговой цене, чтобы уничтожить украинскую энергетику, поэтому он призвал премьер-министра Дениса Шмыгали не идти на уступки РФ.

Арсений Яценюк

"Это часть российского плана. Они специально поставляют электроэнергию по демпинговым ценам на территорию Украины, и кто-то говорит, что это борьба против теплоэнергетики. Нет. Задача России – это уничтожить вообще украинскую энергетику, и в первую очередь украинский "Энергоатом". Остановите это и не идите ни на какие уступки Российской Федерацией, в том числе и по газу. Мы еле избавились от российской газовой петли", – посоветовал Яценюк.

Напомним, во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта президент Владимир Зеленский раскритиковал импорт электроэнергии из России, отметив, что об импорте тока с РФ не может идти речи в ситуации, когда в стране кризис в угольной отрасли и шахтеры остаются без работы.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины заявляла, что сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из России грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк предупредил нового главу правительства Дениса Шмыгаля о ловушке со стороны России и дал несколько советов.

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